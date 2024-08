Calciomercato Roma: “Il giocatore è stato venduto”

Giungono succosi aggiornamenti in merito ad uno dei nomi più chiacchierati tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini

Mentre una parte della tifoseria giallorossa non attende altro che osservare il primo dialogo offensivo tra Matias Soulé e Artem Dovbyk, vi sono svariati scettici che continuano a preoccuparsi per l’assenza, a poche ore dal primo appuntamento di campionato, di alcune pedine indispensabili dello scacchiere giallorosso, a cui, dopo oltre un mese e mezzo di calciomercato, occorre ancora un nuovo terzino destro, un’ala sinistra e un difensore centrale.

Se è vero che in pochi si sarebbero aspettati che nel giro di pochi giorni Ghisolfi avrebbe portato a Trigoria sia il capocannoniere della Liga 23/24, che uno dei giovani talenti più luccicanti del panorama calcistico europeo, è necessario preoccuparsi anche della fase difensiva, dove le numerose partenze e le delusioni della passata stagione hanno generato rapidamente la necessità di portare all’interno del centro sportivo Fulvio Bernardini una serie di rinforzi.

Nel corso delle ultime ore è saltato agli occhi di molti un indizio potenzialmente decisivo su uno degli obiettivi segnati in rosso sul taccuino del nuovo direttore tecnico d’oltralpe.

Badé assente nella prima con il Siviglia: è già stato venduto?

Uno dei nomi più chiacchierati degli scorsi giorni è senza dubbio alcuno quello di Loïc Badé, centrale difensivo attualmente in forze al Siviglia, le cui qualità sono emerse con prepotenza nel corso delle ultime Olimpiadi di Parigi.

Il francese classe 2000 abbina una considerevole stazza (191 centimetri) ad un’invidiabile confidenza con il pallone e ad un piacevole dinamismo… insomma… sostanzialmente gli ingredienti più congeniali ad un difensore centrale inserito nel sistema di gioco di DDR, dove da una parte occorre qualità per impostare e dall’altra rapidità per ripiegare una volta perso il possesso con la linea difensiva alta.

I vertici del Siviglia hanno fissato il prezzo a 20 milioni di euro, ma i giallorossi di Ghisolfi, poco propensi a sborsare tale cifra, hanno ragionato negli scorsi giorni in merito ad una possibile contropartita. Intanto il campionato spagnolo è iniziato e, nel corso del primo match del Siviglia contro il Las Palmas (pareggiato per 2 a 2), Badé non è stato schierato. Secondo Víctor Fernández di El Partidazo de Cope l’unica reale spiegazione all’assenza del francese in campo è che sia già stato venduto.