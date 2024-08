Calciomercato Roma, nuova firma UFFICIALE

Nel giorno della vigilia della sfida contro il Cagliari, la Roma ha comunicato la cessione ufficiale di un calciatore.

Dopo settimane di una lunga attesa, sta per iniziare finalmente la Serie A 2024/25. Alle 18.30, infatti, il nuovo campionato partirà con Genoa-Inter e Parma Fiorentina, mentre questa sera ci saranno Milan-Torino ed Empoli-Monza. La Roma, invece, sarà di scena domani sera a Cagliari.

Ma queste ore sono contraddistinte soprattutto dal calciomercato. Tra le squadre più ‘chiacchierate’ bisogna sicuramente inserire la Roma. Proprio il club capitolino ha diramato un comunicato sulla cessione di un giocatore.

La Roma ha comunicato la cessione in prestito di Kumbulla all’Espanyol

Ecco la nota con cui la Roma ha annunciato la cessione in prestito di Kumbulla all’Espanyol: “Il club comunica di aver trovato l’accordo con l’Espanyol per la cessione a titolo temporaneo di Kumbulla all’Espanyol fino al 30 giugno 2025”.

Dopo il prestito al Sassuolo, quindi, per Kumbulla c’è un’altra cessione in prestito. L’albanese, arrivato in giallorosso nel 2020 dal Verona, spera che l’Espanyol gli dia la possibilità di mostrare le qualità espresse con il club veneto.