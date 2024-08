Convocati Roma, UFFICIALE: la scelta su Dybala

Convocati Roma in vista della prima di campionato contro il Cagliari. C’era attesa per la lista redatta da Daniele De Rossi.

Non un partita come le altre. E’ la prima gara ufficiale della stagione. La prima di campionato vedrà la Roma di Daniele De Rossi protagonista a Cagliari.

Una gara non facile ma che i giallorossi intendono vincere per iniziare al meglio una stagione ricca di aspettative. E tanta aspettativa vi era attorno alla lista dei convocati. Il tecnico di Ostia lo aveva anticipato che Paulo Dybala sarebbe stato convocato. E così è stato. Il campione argentino ci sarà a Cagliari. Di più non è dato sapere ma già la presenza del suo nome nella lista dei convocati farà molto piacere ai tifosi della Roma. C’è attesa per l’esordio della nuova Roma. C’è la volontà di ritornare dalla Sardegna con i tre punti. E con Dybala le speranze aumentano…