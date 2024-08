Convocazione Dybala: De Rossi ha già deciso

Mancano oramai una manciata di ore all’atteso esordio della nuova Roma di Daniele De Rossi e Florent Ghisolfi. Ecco le ultime sulla presenza o meno di Dybala

Quella relativa a Paulo Dybala è senza dubbio alcuno la questione più urgente di questa fase finale del calciomercato giallorosso, durante la quale Ghisolfi, oltre a gestire la situazione contrattuale della Joya, dovrà anche accaparrarsi un ala sinistra, un terzino destro e, possibilmente, un difensore centrale.

La città eterna è in subbuglio e, come spesso accade tra le fila della tifoseria capitolina, nel corso delle ultime ore sono andati formandosi due schieramenti ben distinti: da una parte vi è chi considera Paulo Dybala la pietra più preziosa della collezione Friedkin e, dunque, un elemento dall’inestimabile valore a cui DDR non dovrebbe rinunciare per nessuna cifra: dall’altra ecco i pragmatici sostenitori dell’addio del numero 21 giallorosso, i quali appaiono piuttosto infastiditi dalle condizioni fisiche del fuoriclasse argentino, più volte assente nei momenti del bisogno.

Quell’ultima scuola di pensiero sostiene inoltre come alla squadra non giovi affatto la presenza a corrente alternata del proprio diamante argentino, poiché, per ambire a tornare nelle zone alte della classifica, occorra costruire un progetto su calciatori affidabili, che garantiscano la propria presenza per gran parte della stagione. Nelle scorse ore è giunta una nuova indiscrezione in merito al futuro prossimo di Dybala.

Dybala ci sarà a Cagliari? La decisione di De Rossi

L’inizio del campionato 2024/25 di Serie A avverrà proprio negli ultimi giorni del calciomercato, il che, inevitabilmente, fa sorgere nei tifosi romanisti una domanda a dir poco legittima: Dybala entrerà in campo al netto delle insistenti voci di mercato?

Una domanda a cui soltanto DDR può realmente rispondere (la conferenza stampa del Comandante di Ostia alla vigilia della sfida con il Cagliari è programmata per la giornata di oggi alle 14:30), ma a cui il Corriere dello Sport ha tentato di dare un responso attraverso le informazioni carpite dal contesto giallorosso.

Secondo quanto riportato dal quotidiano romano pare che Dybala verrà convocato e, dunque, partirà insieme ai proprio compagni per Cagliari, ma starà a DDR, anche in base allo svolgimento del match, scegliere se impiegarlo o meno all’interno del rettangolo verde. Gran parte del peso sulla questione verrà esercitato dal rendimento in campo di Matias Soulé, il cui talento e le cui prospettive sono state anche alla base della decisione di DDR di far partire la Joya a cuor leggero.