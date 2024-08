Dybala all’aeroporto: il gesto ai tifosi dice tutto

Addio Dybala, il gesto ai tifosi all’aeroporto di Cagliari dice tutto. Ecco gli ultimi aggiornamenti sul passaggio dalla Roma all’Arabia Saudita.

Il futuro di Paulo Dybala è al centro delle attenzioni nella fase conclusiva del calciomercato della Roma, che ha visto un’impennata di interesse negli ultimi giorni, in coincidenza con l’inizio del campionato. Questo è emerso chiaramente anche nella conferenza stampa odierna di Daniele De Rossi, tenutasi alla vigilia della difficile trasferta a Cagliari, in cui gran parte delle domande si sono concentrate sulla situazione dell’attaccante argentino, sempre più vicino a lasciare il club giallorosso.

Sebbene Dybala sia stato ufficialmente convocato e figuri con la squadra per la trasferta isolana, permangono dubbi sul suo possibile utilizzo e su come gestirlo durante questo periodo critico. Le discussioni si sono intensificate non solo per la possibile cessione di uno dei giocatori più talentuosi della squadra, considerato tra i migliori della Serie A, ma anche per le tempistiche della società nello gestire una situazione di calciomercato a dir poco Dybala.

Addio Dybala, il gesto ai tifosi all’aeroporto dice tutto

Lasciare andare Dybala a campionato già iniziato potrebbe costringere la Roma a rivedere la strategia di mercato, aggiungendo nuove priorità a un elenco di esigenze che già impegnano Ghisolfi e il suo staff a Trigoria. L’ipotesi di un trasferimento in Arabia Saudita, che potrebbe fruttare alla Roma circa 18 milioni di euro, sembra sempre più concreta.

Il giocatore, dal canto suo, potrebbe assicurarsi un contratto triennale da circa 60 milioni di euro, fruttando altresì ai giallorossi un incasso di poco inferiore ai 20 milioni di euro che andrebbe a fungere da linfa per Ghisolfi e colleghi, da reinvestire, poi, in quell’insieme di reparti sui quali si continua a lavorare in quel di Trigoria. A commentare la situazione è stato lo stesso De Rossi, dalle cui parole è emersa la concretezza dello scenario di una possibile separazione, che non intacca, ad ogni modo, l’attuale e su citata decisione di chiamare Dybala per l’esordio in campionato, atteso domani sera in quel di Cagliari.

Proprio a tal proposito, si segnala una scena in quel di Cagliari proprio in questi minuti, che ha visto Paulo Dybala fermarsi con alcuni tifosi per selfie e autografi. A spuntare, in particolar modo, un sorriso spontaneo e genuino di fronte alle richieste dei fan, diversi dei quali gli hanno promesso eterno amore e rispetto, indipendentemente dall’evoluzione di mercato.