Futuro Abraham, destinazione a sorpresa: “È pronto al trasferimento”

Futuro Abraham. La prossima destinazione dell’attaccante inglese della Roma potrebbe essere già nota a stretto giro di posta.

Pronti, via. E’ già campionato. E’ ancora calciomercato. Se la Roma è pronta per la prima sfida ufficiale della stagione che la vedrà opposta al Cagliari, lo è ancor più nell’affrontare al meglio le ultime due settimane di trattative. Perché i giallorossi hanno ancora qualcosa da dire in questa sessione di calciomercato.

Sarà perché Daniele De Rossi non si accontenta mai, nonostante le sue dichiarazioni lascino pensare il contrario, ed in realtà creda fermamente che la sua rosa possa essere ulteriormente migliorata con nuovi ingressi. Entrate che presupporrebbero nuove uscite. Ed anche qui le novità in casa giallorossa potrebbero essere diverse. Meno di due settimane al termine ed ancora sono diverse le trattative da portare a giusta conclusione. Le operazioni in uscita potrebbero maggiormente modificare i connotati della rosa giallorossa. La possibile operazione in uscita che vede protagonista Paulo Dybala, con l’eventuale approdo in Arabia Saudita, potrebbe presto non essere più la sola tra le mani del direttore sportivo, Florent Ghisolfi.

Futuro Abraham. Anche lui in Arabia Saudita

La Roma non ha terminato la sua profonda trasformazione. E per cambiare ancora c’è bisogno di nuove partenze. Il reparto offensivo della formazione giallorossa è mutato con nuovi ingressi che tolgono, e toglieranno, spazio ad altri. Come a Tammy Abraham, ad esempio.

Dall’inizio di questa sessione di mercato il nome dell’attaccante inglese della Roma è stato affiancato ora alla Juventus, ora al Milan nonché a diversi club europei. Ora, a quanto risulta all’insider di mercato, Ekrem Konur, per Tammy Abraham si starebbe spalancando una nuova e ricca opportunità. Il 26enne attaccante giallorosso è pronto al trasferimento in Arabia Saudita, nella Saudi Pro League. Al momento non si conoscono né il nome del club interessato né gli ulteriori dettagli riguardanti l’eventuale offerta alla Roma ed al giocatore. La Roma si trova così ad avere due dei suoi attaccanti, Paulo Dybala e Tammy Abraham, pronti a spiccare il volo verso la ricca Arabia Saudita.

La stessa Arabia Saudita che, nel caso, potrebbe fare ricca anche la Roma.