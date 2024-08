La Roma anticipa tutti, ufficiale: è fuori lista

La decisione della Roma è arrivata in anticipo rispetto alle mosse di mercato e ha lasciato tutti a bocca aperta. De Rossi lo ha escluso dalla lista

La società sta cercando di completare il mercato in queste ultime due settimane ma nel frattempo non torna indietro rispetto ad alcune decisioni prese nelle scorse settimane. L’ultima scelta ricorda tanto i tempi di Mourinho.

La stagione della Roma inizierà domani sera a Cagliari e già si fa un gran parlare di quelli che saranno gli uomini a disposizione di Daniele De Rossi. Paulo Dybala è al centro dei riflettori del mercato, con l’offerta araba che ancora non è stata ufficialmente accettata dal giocatore argentino e dal suo entourage. L’allenatore di Ostia deve capire su chi poter puntare per la prima importantissima trasferta del campionato.

Ancora molti tasselli mancano all’appello e da qui al 30 agosto Ghisolfi dovrà completare la rosa a dovere. Uno dei ruoli di cui si parla da più tempo è sempre quello del terzino destro. Kristensen è stato rispedito al Leeds (poi ceduto all’Eintracht Francoforte), mentre Karsdorp è stato spedito ad allenarsi sul campo B, come avveniva con gli epurati ai tempi di Mourinho.

Karsdorp escluso dalla lista di Serie A: la decisione definitiva di Daniele De Rossi

Adesso arriva anche la conferma definitiva che il terzino olandese non fa più parte dei programmi della Roma, visto che non è stato inserito nella lista depositata in Lega. De Rossi e la società hanno deciso di escludere Karsdorp dalla lista campionato, non perdonandolo per quanto successo durante Roma-Bayer Leverkusen. I fischi e gli applausi ironici sancirono la fine del rapporto.

Rapporti tesi e mai restaurati che hanno portato il giocatore fuori dal progetto Roma, fino all’esclusione definitiva già durante il ritiro precampionato. Ora non è stato inserito nei 25 che prenderanno parte alla stagione di Serie A.