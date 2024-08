La Roma ne prende un altro: accordo da 10 milioni

La Roma torna ad essere molto attiva sul mercato e sta per piazzare un colpo da dieci milioni circa: la firma può arrivare nelle prossime ore

I giocatori che mancano a De Rossi sono sempre gli stessi e come sottolineato dallo stesso tecnico in conferenza stampa l’unica cosa che conta è costruire una rosa forte e completa. Ghisolfi sembra averlo ascoltato ed è pronto con un rinforzo di qualità.

Le parole di Daniele De Rossi alla vigilia della trasferta di Cagliari in conferenza stampa sono state piuttosto chiare. Il tecnico giallorosso non si è soffermato troppo sulla possibile cessione di Dybala ma ha voluto ribadire come l’unica cosa che conti veramente è costruire una squadra forte. Per esserlo la Roma ha bisogno di altri rinforzi e il tempo stringe. Per questo Ghisolfi è piuttosto attivo in queste ore, soprattutto per regalare al proprio allenatore alcuni tasselli fondamentali.

Uno dei profili che assolutamente serve a questa squadra è quello del terzino destro. Negli ultimi giorni si era fatto con insistenza il nome di Saud Abdulhamid dell’Al-Hilal. Un terzino low-cost, di soli 2,5 milioni e 25 anni di età. Un azzardo visto che non ha mai messo piede fuori dalla Saudi Pro League e che non è mai riuscito a confrontarsi con il calcio europeo. L’unica esperienza internazionale è quella accumulata con la sua nazionale negli ultimi Mondiali disputati in Qatar. Evidentemente troppo poco per lasciar tranquillo De Rossi, che spinge per nomi più pronti.

La Roma torna forte su Assignon: offerta da 10 milioni al Rennes

A quanto pare Ghisolfi ha recepito il messaggio e starebbe preparando qualcosa di diverso per la corsia di destra. Secondo quanto riportato su X/Twitter da Gianluca Di Marzio, il ds francese è tornato alla carica per Assignon, vecchio pallino anche ai tempi del Nizza.

L’esperto di mercato di Sky Sport ha scritto: “La Roma si avvicina ad Assignon. I due club stanno parlando concretamente nelle ultime ore: la Roma ha messo sul tavolo 1 milione di euro di prestito e 9 di obbligo di riscatto condizionato”. Ora resta da capire se il Rennes non si opporrà alla formula e darà il via libera al trasferimento. Una vera corsa contro il tempo.