Lo ‘scambio’ incendia il mercato, UFFICIALE Chiesa: hanno dato i numeri

In attesa della prima giornata di campionato, su Federico Chiesa bisogna registrare un possibile retroscena di calciomercato.

Oggi inizia finalmente in campionato. Questo sabato, di fatto, scatta ufficialmente la Serie A 2024/25. Le prime quattro gare di questa stagione della massima serie italiana sono Genoa-Inter, Parma-Fiorentina, Empoli-Monza e Milan-Torino. Le prime due inizieranno alle 18.30, mentre la sfida di San Siro inizierà alle ore 20.45.

La Roma di Daniele De Rossi, invece, esordirà ‘solo’ domani sera. I giallorossi, esattamente alle ore 20.45, saranno infatti di scena all’Unipol Domus per sfidare il nuovo Cagliari di Davide Nicola. Tuttavia, a tenere banco tra le tifoserie italiane non è il campionato ma le varie trattative di calciomercato.

Tra i giocatori più chiacchierati di questa sessione estiva di calciomercato bisogna sicuramente inserire Federico Chiesa. Quest’ultimo, visto il mancato rinnovo con la Juve, è stato accostato a diverse squadre, tra cui anche la Roma di Daniele De Rossi. Proprio sull’attaccante della Nazionale di Spalletti è arrivata in mattinata una notizia importante.

Calciomercato Roma, la Juve ha assegnato anche quest’anno la numero 7 a Chiesa

Sullo store online della Juventus, di fatto, ci sono le maglie di questa stagione e tutti hanno notato che la numero 7 è stata assegnata di nuovo proprio a Federico Chiesa.

Mentre nella giornata di ieri, come riportato dal quotidiano sportivo italiano ‘La Gazzetta dello Sport’, la 7 era ‘designata’ a Koopmeiners, sempre nel momento in cui fosse arrivato in bianconero. Questo può essere considerato solo come un indizio di mercato, ma nei prossimi giorni tutto può accadere sia per il futuro dell’olandese che per quello di Chiesa.