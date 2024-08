Tradimento Roma, hanno chiamato il Barcellona

In attesa di conoscere il futuro di Paulo Dybala, il calciomercato Roma si evolve anche su altri fronti

Ormai ci siamo: domani sera alle 20.45 la Roma inizierà la nuova stagione di Serie A sul campo del Cagliari. Mai come questa volta, le vicende di campo si intrecciano con quelle di calciomercato, visto che tra i tifosi giallorossi c’è grande impazienza di capire se Paulo Dybala sarà della partita e, di conseguenza, di conoscere il futuro della Joya, ritenuto vendibile dal club capitolino.

La trattativa con gli arabi si è scaldata soprattutto negli ultimi giorni, durante i quali le parti in causa hanno fatto rapelare le rispettive versioni tramite gli organi d’informazione. A quanto ne sappiamo, il mancino argentino non aveva alcuna intenzione di lasciare la Capitale, ma è stato invitato a valutare la ricca proposta dell’Al Qadsiah e si è preso qualche giorno di riflessione per prendere una decisione definitiva. Nel frattempo, Florent Ghisolfi continua a monitorare diversi attaccanti esterni, con i nomi di Federico Chiesa e Jeremy Boga che vengono trattati direttamente con Fali Ramadani, l’intermediario della trattativa Dybala.

Calciomercato Roma, erede Dybala offerto al Barcellona

Il calciatore dell’a Juventus e del Nizza non sono tuttavia gli unici calciatori accostati al club giallorosso. Ormai da mesi si parla anche della costosa pista Wesley. La talentuosa ala brasiliana è stato accostato anche al Napoli e ad alcuni club inglesi, ma di recente le offerte più concrete sono arrivate dallo Spartak Mosca e dallo Sgakhtar Donetsk, che si sono viste rifiutare offerte da 16 milioni di euro..

Come noto, il Corinthians parte da una valutazione di 25 milioni di euro per il 19enne. Come se non bastassero le richieste elevate del Timao, a complicare ulteriormente le cose ci si è messa anche una big europea. Secondo ‘TNT Sports Brasil’, infatti, il calciatore sarebbe stato di recente offerto anche al Barcellona.