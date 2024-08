Calciomercato Roma, infortunio ed emergenza: salta le ‘prime’ di campionato

Un obiettivo di mercato della Roma di De Rossi ha mandato in emergenza la sua squadra a causa di un infortunio.

Dopo quasi tre mesi, di fatto, è tornato finalmente il campionato di Serie A. Ieri sera, infatti, ci sono stati la bellezza di quattro anticipi. Tra i risultati da segnalare bisogna sicuramente inserire quelli che riguardano i mancati successi di Inter e Milan.

I nerazzurri, infatti, hanno pareggiato per 2-2 allo Stadio Marassi contro il Genoa di Alberto Gilardino. Mentre la squadra dell’ex giallorosso Paulo Fonseca ha sì pareggiato contro il Torino con lo stesso risultato, ma solo nei minuti finali ha saputo evitare un ko che avrebbe destato tantissime polemiche.

La Roma di Daniele De Rossi, invece, esordirà questa sera all’Unipol Domus contro il nuovo Cagliari di Davide Nicola. Per i giallorossi, di certo, non sarà un match facile quello contro il team sardo, anche se prima bisogna registrare delle novità riguardanti un obiettivo di mercato di Florent Ghisolfi.

Calciomercato Roma, Jeremie Boga salterà le prime giornate di campionato del Nizza a causa di un infortunio alla coscia

Jeremie Boga, per l’appunto accostato in questi giorni alla Roma, non ha potuto partecipare alla sfida di oggi del suo Nizza nella prima giornata di campionato della Ligue 1. I rossoneri, infatti, hanno perso in trasferta per 2-1 contro l’Auxerre.

L’ex Sassuolo, dunque, non è stato convocato da Franck Haise per la sfida di oggi a causa di un infortunio alla coscia. Proprio per colpa di questo guaio fisico, Jeremie Boga sarà costretto a dare forfait anche per le prossime settimane. Nelle prossime ore, quindi, staremo a vedere se questo ko cambierà o meno i piani della Roma.