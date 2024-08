Firma immediata Abraham, a Milano hanno già deciso

Addio immediato, Abraham è già pronto: decisione immediata a Milano dopo l’esordio in Serie A. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Il futuro di Tammy Abraham continua a essere al centro di intensi dibattiti, in casa Roma e non solo. La necessità di Ghisolfi e dei suoi collaboratori di generare nuove entrate per i Friedkin, in questa fase confermate anche dai diversi rumors legati a Paulo Dybala, potrebbero prossimamente passare anche per il futuro del centravanti inglese, da non poco tempo finito al centro di interessi e situazioni coinvolgenti il Milan e non solo.

Un’eventuale partenza dell’attuale numero 9 sarebbe, dunque, da leggersi nell’ormai nota ottica di epurare la squadra di quegli elementi ormai ai margini del progetto, garantendo altresì linfa da investire in questa parentesi finale di calciomercato, durante la quale non pochi nuovi approdi potrebbero registrarsi in quel di Trigoria. Le esigenze in entrata della Roma sono note da tempo, così come i nomi dei papabili partenti, dalle cui situazioni potrebbero dipendere anche contromosse e decisioni dirigenziali. Restando ad Abraham, gli ultimi giorni sono stati non poco importanti su tale fronte, con le ultime ore che potrebbero fungere prossimamente da sostrato ad ulteriori novità.

Abraham al posto di Jovic, a Milano hanno già deciso

Come noto, infatti, l’ex Chelsea era finito nel mirino della a lui ben nota Premier League, dalla quale erano arrivati interessi soprattutto tra le fila di Bournemouth, West Ham o Everton. Gli ultimi giorni, poi, avevano visto il giocatore finire nel mirino di un’Arabia Saudita che ha fin qui catalizzato le attenzioni soprattutto sul fronte Dybala.

Il giocatore, per ora, non avrebbe palesato grandi aperture di fronte a tale possibilità, che resta comunque da tenere in considerazione e foriera di possibili sviluppi prossimamente. Sullo sfondo, in modo non meno remoto, resta anche quella possibilità legata al Milan della quale si era iniziato a parlare già da luglio, ma per ora rimasta ancorata ad una divergenza di vedute nata sull’asse Roma-Milano.

Ciò che è certo, dopo la complicata prima gara in campionato del nuovo Milan di Fonseca, è che buona parte della tifoseria non disprezzerebbe l’approdo del bomber giallorosso, soprattutto alla luce delle difficoltà palesate da Jovic all’esordio, confermanti il non massimale livello di fiducia e centralità del serbo, almeno nell’ottica della piazza rossonera. Questi, alcuni dei commenti spesi dai tifosi del Milan a riguardo.

“Jovic da titolare è un giocatore inutile. Siamo sicuri che Abraham non ci serva come giocatore?”. “Jovic non è all’altezza secondo me. Io terrei Kalulu e prenderei un’altra punta, tipo Abraham”. “Sbagliamo in modo gravissimo, se pensiamo di poter affrontare la stagione con Jovic come attaccante di riserva. Abbiamo bisogno di Abraham il prima possibile”. “Fonseca vuole Abraham, che sta rifiutando altre offerte. Jovic non assicura più di cinque gol a stagione”. “Una punta eclettica tatticamente ci manca tanto. Continuo a sperare nell’entrata di Abraham al posto di Jovic”. “Spero che Abraham, esplicitamente chiesto da Fonseca, possa arrivare e prendere lo slot di Jovic“.