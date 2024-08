Formazioni ufficiali Cagliari-Roma: la scelta su Dybala

Formazioni ufficiali Cagliari-Roma, ecco le scelte di Daniele De Rossi in vista del debutto in campionato in Sardegna. La decisione finale su Paulo Dybala

In campo per la prima dell’anno. In campo per i tre punti. Finalmente torna a giocare la Roma e lo fa a Cagliari contro la formazione di Davide Nicola, proprio l’ultimo allenatore affrontato da Daniele De Rossi nella trasferta di Empoli dell’anno scorso. Finì con una sconfitta, una partita che per i giallorossi non contava niente.

Eccoci adesso, oggi. Dove i tre punti contano eccome e la Roma deve fare meglio dello scorso anno quando in casa pareggiò contro la Salernitana. Partire con il piede giusto significa tanto. E c’era curiosità ovviamente per capire la decisione finale su Paulo Dybala: la Joya come sappiamo è destinato all’Arabia Saudita, e la sua esclusione di questa sera è un altro segnale forse definitivo della quasi chiusura dell’accordo.

Formazioni ufficiali Cagliari-Roma, le scelte di De Rossi

Si riparte dal 4-3-3, senza Paulo Dybala. L’argentino non parte dall’inizio e il suo posto è preso da Soulé. Che sognava di giocare con lui, e magari lo potrebbe fare a gara in corso, ma il sogno purtroppo dovrebbe rimanere tale.

Tornando alla formazione ufficiale, comunque, ecco quelle che sono state le scelte di Daniele De Rossi: in porta Svilar, ovviamente, davanti a lui Celik, Mancini, Ndicka e Angelino. Le Fee, Cristante e Pellegrini in mezzo al campo. Davanti come detto Soulé, con Dovbyk punta centrale e Zalewsky a completare il reparto avanzato. Quelle le decisioni ufficiali di DDR, che ha deciso anche di tenere fuori El Shaarawy.