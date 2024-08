L’intesa diventa un ‘giallo’: per la Roma non è ancora finita

L’intesa diventa un ‘giallo’. Nel giorno dell’esordio in campionato è sempre il mercato ad avere la priorità e suscitare l’interesse maggiore.

E’ il giorno dell’esordio in campionato della Roma. Cagliari accoglie i giallorossi ed il Cagliari è pronto a dare battaglia. E’ il giorno dell’esordio ma il pensiero va sempre lì, inevitabilmente. I primi due turni campionato vivranno questa ormai consolidata convivenza.

Gli occhi sul campo, ad osservare lo schieramento scelto da Daniele De Rossi per iniziare al meglio la nuova stagione. Lo sguardo che segue con particolare attenzione i nuovi arrivati nella speranza che, fin da subito, si dimostrino determinanti. I nuovi arrivi in campo ed il pensiero si sposta, quasi inevitabilmente, verso coloro che ancora non sono sbarcati a Trigoria ma che a Trigoria potrebbero arrivare presto. De Rossi spera che qualche altra faccia nuova, e piedi di qualità, arrivi ad incrementare la famiglia giallorossa. Florent Ghisolfi lavora per questo obiettivo. Ancora qualche operazione in entrata, in un mare di nomi che circolano meravigliosamente liberi tra stampa e social.

L’intesa diventa un ‘giallo’, ma per Badé la Roma c’è

I nomi sono tanti poiché tutto rientra in un mega calderone dove all’interno vi sono i prospetti che la società giallorossa ha davvero seguito, o sta tutt’ora seguendo e coloro per i quali Ghisolfi ha effettuato i sondaggi di rito, ma che poi sono stati lasciato cadere ‘naturalmente’.

Per la difesa giallorossa Ghisolfi ha pensato anche a Loic Badé, classe 2000, difensore francese del Siviglia, riguardo al quale vi sono delle novità dell’ultima ora. E’ Gonzalo Tortosa, giornalista del Chiringuito, che ci fa sapere come Loic Badé non abbia ancora raggiunto un accordo con lo Stoccarda. Secondo quanto risulta a Tortosa, il difensore centrale francese non avrebbe intenzione di lasciare il club spagnolo. Pertanto, al momento, la trattativa tra il Siviglia e lo Stoccarda è ferma ai box in attesa del responso definitivo di Loic Badé. La Roma, e Florent Ghisolfi, finora, continuano a monitorare la situazione. Chissà che il centrale francese non stia indugiando con lo Stoccarda in attesa che gli arrivi una proposta migliore.