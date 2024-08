Revisione dei termini di pagamento: Roma all’ultima curva, ore bollenti per il sì

Calciomercato Roma, da limare gli ultimi dettagli prima della definitiva fumata bianca: l’accordo non è in discussione, ma servirà lavorare ancora

A poche ore dal fischio d’inizio della gara contro il Cagliari, l’attenzione della Roma non è rivolta soltanto all’esordio in campionato contro i rossoblu. I giallorossi, infatti, stanno continuando a lavorare con molta attenzione sul mercato sia in uscita che in entrata.

A tal proposito, impossibile non prendere in considerazione gli ultimi aggiornamenti riguardanti l’affare Assignon. Come rivelato da Sky Sport, infatti, la Roma e il Rennes avrebbero ormai raggiunto un’intesa di massima sulle cifre dell’operazione e sulla formula dell’affare, consistente in un prestito con obbligo di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Tutto fatto? Non ancora. I giallorossi hanno infatti proposto un milione per il prestito oneroso e nove milioni per il riscatto obbligatorio; il Rennes, invece, chiede due milioni per il prestito più 8 milioni per il riscatto.

Calciomercato Roma, affare Assignon: la posizione del Rennes

Inoltre, il club francese vorrebbe anche cambiare alcuni termini di pagamento prima di dare il via libera definitivo all’operazione. Ragion per cui, sono attesi nuovi contatti per ricucire questa distanza che ancora permane tra le parti, più formale che sostanziali. Ad ogni modo, benché non sia stata ancora raggiunta l’intesa definitiva, l’affare non sembra comunque essere in discussione.

La trattativa ha comunque superato lo scoglio più importante nei giorni scorsi. Dopo aver incassato il sì convinto del calciatore, che ha rispedito al mittente anche alcune proposte dalla Premier League, la Roma è riuscita a raggiungere un accordo di massima con il Rennes per il prestito con obbligo di riscatto. Formula alla quale il club francese, almeno in un primo momento, non aveva aperto. Si prospettano dunque ore importanti per portare l’affare ad imboccare il traguardo d’arrivo.