Scambio improvviso per Chiesa. Il mercato della Juventus potrebbe subire una scossa grazie alla scelta del tecnico bianconero.

Tanto da fare e così poco tempo per farlo. Thiago Motta si appresta a vivere la sua ‘prima’ all’Allianz Stadium. L’emozione, per un attimo, soltanto per un attimo, gli farà dimenticare le difficoltà che la Juventus sta incontrando sul mercato.

A dire il vero è in buona compagnia. Da Napoli il suo collega Antonio Conte, neo tecnico dei partenopei, è andato giù pesante criticando, di fatto, l’operato della società dicendosi deluso del mercato fin qui messo in atto dalla società di Aurelio De Laurentiis. Il tecnico bianconero, pur non avendo il carattere del collega salentino, avrà fatto presente, a suo modo, a Cristiano Giuntoli che la Juventus attuale presenta precise imperfezioni dovute alla mancanza di alcuni elementi chiave. In un contesto quale quello della formazione bianconera dove, tra operazioni in uscita indispensabili per motivi tecnici e di bilancio e nuovi ingressi atti a tappare i buchi evidenziati da Motta, la vicenda legata a Federico Chiesa rappresenta un preoccupante pensiero.

Scambio improvviso per Chiesa. Motta vuole Saelemaekers

L’esterno bianconero è sempre più fuori dalla Juventus. Ora si allena con gli altri esuberi. Esubero egli stesso, acquistato nel 2020 per 60 milioni di euro. Situazione di cui non si riesce a scorgere una soluzione.

Roma, Inter e Milan possono rappresentare delle soluzioni al problema Chiesa. Marotta segue con attenzione gli sviluppi della vicenda mentre nella capitale, sponda Roma, stanno valutando di sostituire l’ex juventino Paulo Dybala, diretti in Arabia Saudita, con lo juventino Federico Chiesa. E poi c’è il Milan di Paulo Fonseca. A quanto risulta a Sportmediaset, Thiago Motta sarebbe favorevole allo scambio Chiesa-Saelemaekers. Ipotesi di mercato che si potrebbe sviluppare negli ultimi giorni di mercato, come operazione last minute di assoluta qualità.

Il Milan potrebbe rafforzare ulteriormente il suo reparto offensivo mentre Thiago Motta avrebbe un giocatore che a Bologna, sotto la sua guida, ha disputato la sua migliore stagione. Il grande talento ‘anarchico’ di Federico Chiesa scambiato con la duttilità tattica di Alexis Saelemaekers. La trattativa Milan-Juventus per Pierre Kalulu potrebbe ‘apparecchiare’ la tavola per il gran finale di mercato. Sempre che la vicenda Kalulu non rovini l’intesa.