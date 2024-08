Abraham, il due di picche è servito: scelto il nuovo club

DOpo la gara di ieri sera contro il Cagliari, per la Roma sono arrivate delle novità che riguardano il futuro di Tammy Abraham.

La Roma ha pareggiato ieri sera contro il Cagliari di Davide Nicola. I giallorossi, di fatto, non hanno di fronte a loro una gara facile, ma prima della sfida contro il team sardo a tenere banco è soprattutto il calciomercato.

Dopo gli arrivi dei vari Enzo Le Fée, Matias Soule ed Artem Dovbyk, infatti, Florent Ghisolfi è al lavoro per rinforzare ancora di più il gruppo agli ordini di Daniele De Rossi. Tuttavia, in queste ore in casa romanista si sta parlando molto anche delle possibili uscite del team capitolino.

La più chiacchierata è sicuramente quella che riguarda Paulo Dybala. L’argentino, infatti, è sempre più vicino a trasferirsi nel campionato dell’Arabia Saudita, esattamente allall’Al-Qadsiah. Un altro giocatore in uscita nella Roma è sicuramente Tammy Abraham che, però, ha deciso di rifiutare due offerte.

Calciomercato Roma, Abraham aspetta il Milan: rifiutate offerte di West Ham ed Everton

Come riportato sul proprio profilo ufficiale di X da Alessandro Jacobone, giornalista di ‘Radio Rossonera’, Tammy Abraham ha infatti rispedito al mittente l’offerta di ben due squadre della Premier League: West Ham ed Everton.

L’intenzione di Tammy Abraham, di fatto, è quella di aspettare il Milan. Quest’ultimo, infatti, resta l’ipotesi preferita dal centravanti inglese. Il club rossonero prenderebbe l’ex Chelsea per ricoprire il ruolo di vice Morata.