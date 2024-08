Colpo di scena Dybala, last minute Inter: l’apertura improvvisa ribalta tutto

Calciomercato Roma, oggi Dybala dovrebbe dare una risposta agli arabi ma occhio all’inserimento last minute dell’Inter. La situazione

Il futuro è oggi. Almeno secondo le informazioni che sono state riportate da Alfredo Gigliotti del Corriere della Sera. Oggi, Paulo Dybala, darà una risposta definitiva e si capirà il futuro della Joya.

Una risposta agli arabi dell‘Al-Qadsiah. Una risposta a quella società neopromossa nel massimo campionato saudita che ha messo sul piatto un’offerta clamorosa al giocatore di almeno 20 milioni di euro all’anno come stipendio. E sono soldi che non possono lasciare nessuno indifferente. E poi? E poi occhio alla possibilità clamorosa, sempre secondo la fonte citata prima, di un interesse dell’Inter.

Calciomercato Roma, l’Inter su Dybala

Sì, perché il giornalista sul proprio profilo X ha spiegato questo: “Il suo entourage riapre i dialoghi per un trasferimento last minute all’Inter. Il tetto ingaggi dei nerazzurri per i nuovi arrivi è di 5milioni di euro netti. Ma la priorità della Joya resta la Champions League“.

Insomma, i soldi sì fanno la differenza sempre, ma potrebbe anche non essere così in questo caso, soprattutto se dovesse arrivare una chiamata da parte di Marotta. Certo, la sensazione fino al momento è che Dybala vorrebbe rimanere alla Roma, ma il club sta valutando tutto quello che esce fuori.