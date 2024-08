Dal Milan alla Roma: 20 milioni e cessione choc

Dopo la prima giornata di campionato, il Milan e la Roma sono al centro di un’importante indiscrezione di calciomercato.

Sabato scorso, di fatto,è iniziato ufficialmente il campionato di Serie A. Queste prime partite, al netto di Lecce-Atalanta e Juventus-Como, hanno regalato tante sorprese. Basti pensare che nessuna big ha vinto: dai pareggi di Milan, Inter e Roma al netto ko del Napoli di Antonio Conte contro il Verona.

Anche la squadra guidata da Daniele De Rossi, dunque, non è riuscita a vincere nel suo match di esordio. La Roma, infatti, ha pareggiato ieri sera per 0-0 contro il nuovo Cagliari di Davide Nicola. I giallorossi hanno avuto anche opportunità per passare in vantaggio, ma bisogna dire che anche il team sardo ha avuto più di qualche occasione per segnare.

Archiviata la gara contro il Cagliari, la Roma è attesa della sfida di domenica prossima dello Stadio Olimpico contro l’Empoli. Anche se, prima della sfida contro il team toscano, in casa capitolina bisogna registrare un’importante novità in sede di calciomercato.

Calciomercato, Milan e Roma su Borussia Monchengladbach: ecco i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo italiano ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, sia il Milan che la Roma sono sulle tracce di Manu Koné del Borussia Monchengladbach. Il centrocampista, di fatto, avrebbe comunicato ai dirigenti del club tedesco la sua volontà di cambiare aria.

Milan e Roma, dunque, sono pronte ad approfittarne. Tuttavia, il club rossonero deve vendere qualche giocatore prima di sferrare il colpo decisivo per Koné. I calciatori in questione sono i vari Adli, Kalulu e Bennacer (che ha deluso nel match di sabato contro il Torino. Mentre la squadra capitolina sarebbe favorita anche dal fatto che il Borussia Monchengladbach ha abbassato le sue richieste per cedere il giocatore francese: da 30 a 20 milioni di euro.