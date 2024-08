Dalla Roma alla Juve: 40 milioni e Conte KO

Emergono nuovi dettagli in merito ad uno dei possibili colpi di coda del mercato bianconero di Cristiano Giuntoli

La stagione è ufficialmente partita e, questa sera, sarà la sfida tra la Juventus di Thiago Motta e il Como di Cesc Fàbregas a sancire la conclusione del primo turno della Serie A 2024/25. Si tratta indubbiamente di un’annata dai presupposti particolarmente affascinanti, durante la quale gran parte delle big italiane dovrà tentare di giustificare una violenta rivoluzione avvenuta nel corso dell’estate, in particolare per quanto concerne gli allenatori in panchina.

Milan, Juventus, Napoli, Fiorentina, Lazio e Roma hanno cambiato tanto nel tentativo di interrompere quella frustrante egemonia tecnico-tattica imposta nella scorsa stagione dalla corazzata nerazzurra di Simone Inzaghi, ma, per svariate di queste società, pare che gli ultimi giorni di mercato saranno a dir poco vitali per evitare di giungere al primo settembre con un organico persino più modesto di quello della passata annata.

Il club che più di tutti sta alimentando le perplessità dei propri tifosi è probabilmente la Juventus di Cristiano Giuntoli, il cui operato appare sensibilmente difforme dalle aspettative nutrite al momento dell’approdo di Thiago Motta. Ecco le ultime in merito ad una delle operazioni bianconere che potrebbe dissipare il diffuso malcontento che attualmente serpeggia tra le fila della tifoseria bianconera.

Giuntoli mette nel mirino Omorodion

Dopo aver ceduto Matias Soulé alla Roma di Daniele De Rossi tra gli scetticismi del popolo bianconero – la piacevole prestazione di ieri sera del fantasista argentino potrebbe aver già alimentato i rimpianti di Giuntoli -, aver avallato la partenza di Moise Kean e aver letteralmente messo alla porta Federico Chiesa, la Vecchia Signora si trova costretta a ragionare con una certa urgenza al proprio reparto offensivo.

In vista di una stagione pregna di impegni, infatti, occorrerà anche permettere a Dusan Vlahovic di riposarsi e, dunque, portare alla Continassa un nuovo centravanti.

Secondo quanto riferito sul proprio account X (Twitter) da Mirko Di Natale, la Juventus di Motta e Giuntoli avrebbe posato gli occhi su Samu Omorodion – precedentemente comparso anche sui taccuini di Roma e Napoli -, il cui contratto con l’Atletico Madrid scadrà nel giungo del 2028 e, dunque, per il quale sarà complicato strappare un prezzo d’occasione.

Difatti si parla della possibilità di un prestito oneroso tra i 5 e i 10 milioni di euro, con successivo obbligo di riscatto intorno ai 25 milioni, oppure di una cessione a titolo definitivo, per cui la Juve dovrebbe sborsare minimo 40 milioni di euro.