Destinazione choc per Chiesa: affare capitale, la cessione sblocca tutto

Il futuro di Federico Chiesa continua ad essere una traccia importante di calciomercato da monitorare con attenzione. Gli ultimi aggiornamenti

La decisione della Juventus di mettere Federico Chiesa fuori dal progetto bianconero è ormai incontrovertibile. La dirigenza e Thiago Motta hanno espresso al calciatore la loro posizione, invitando il calciatore a trovarsi una nuova sistemazione. Sebbene si tratti di un caso che si sta trascinando da diverse settimane, però, la soluzione del rebus non è stata ancora trovata.

Nelle ultime ore sembrava essere tornata in auge la pista Inter, soprattutto se i nerazzurri dovessero riuscire a far spazio in attacco con almeno una cessione. Continuando a non trascurare l’ipotesi Roma, che di fatto aveva trovato un accordo di massima con la Juve sulla base di una valutazione complessiva da 25 milioni di euro circa un mese fa, era stata caldeggiata anche l’opzione Milan. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, però, allo stato attuale della situazione per il futuro di Chiesa l’ipotesi estera sembra essere quella più calda. Ecco quanto riferito dal giornalista Sky:

“L’ipotesi italiana è quella più lontana. L’Inter ha escluso un intervento in quel ruolo, il Milan perché i costi sono alti perché lapriorità sarebbe in un altro ruolo. Non sembra ci siano le condizioni affinché Chiesa possa restare in Italia, ma ci sono più chances che possa andare a giocare all’estero, in Premier League. Vedremo se al Chelsea visto che è un’ipotesi concreta se Sterling dovesse essere ceduto o qualche altra destinazione“.