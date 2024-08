Dybala ancora alla Roma, Arabia in stand-by: decisione in arrivo

Calciomercato Roma, le chances di una permanenza di Paulo Dybala sembrano essere in drastica ascesa. Ecco tutti i dettagli

Archiviato il pareggio a reti bianche dell’Unipol Domus contro il Cagliari, per la Roma è già tempo di pensare ai prossimi impegni ufficiali. A poco più di dieci giorni dalla chiusura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, però, sono gli affari ancora in divenire a calamitare le più importanti attenzioni mediatiche.

Ne sa qualcosa la Roma, dove a tenere banco continua ad essere il futuro di Paulo Dybala. Dopo aver memorizzato la ricca offerta dell’Al Qadsiah, che nel frattempo ha già raggiunto un accordo di massima con la Roma, l’attaccante argentino sta riflettendo sul da farsi. Rispetto a quanto trapelato nei giorni scorsi, però, le chances di una permanenza di Dybala nella Capitale sembrano essere in drastica ascesa. Secondo quanto evidenziato da Retesport, infatti, lo scenario più plausibile – allo stato attuale della situazione – concerne il proseguimento del rapporto tra Dybala e la Roma e il no all’offerta saudita. Tuttavia, non ci sono state ancora comunicazioni ufficiali in tal senso: il verdetto definitivo, in un senso o nell’altro, è atteso entro le prossime 24 ore. La novità sostanziale, però, riguarda l’ipotesi più concreta di una permanenza di Dybala in giallorosso: staremo a vedere cosa succederà.