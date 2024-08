Dybala di nuovo out, ecco l’annuncio UFFICIALE

Dybala di nuovo out, arriva anche l’ufficialità dell’esclusione della Joya. Il momento per l’argentino non è dei migliori in questo momento

Non è un buon momento per Paulo Dybala. Non solo dentro la Roma, visto che sembrerebbe possa salutare da un momento all’altro, ma anche per quanto riguarda la Nazionale.

Lui, come sappiamo, aveva fissato le date delle proprie nozze il 20 luglio sperando e credendo in una convocazione da parte di Scaloni nella Coppa America. Poi il commissario tecnico dei campioni del Mondo lo ha tenuto fuori e la Joya ha detto sì nel momento in cui era già in ritiro prendendosi poi cinque giorni di permesso. Sembrava potesse ritornare nel gruppo della nazionale per i prossimi impegni, quelli previsti all’inizio di settembre, ma Scaloni ha diramato ufficialmente le convocazioni.

Dybala fuori, non convocato da Scaloni

E Dybala è stato fatto fuori: nemmeno in questa tornata ci sarà in Argentina la Joya che, volando in Arabia, potrebbe anche perdere del tutto le possibilità di vestire di nuovo la maglia della propria nazionale. Al suo posto, invece, c’è il neo acquisto giallorosso, quel Matias Soulé che Ghisolfi ha preso dalla Juventus e che contro il Cagliari ieri sera ha debuttato ufficialmente con la casacca giallorossa addosso.

Momento così quindi per Paulo. Che oggi, stando alle informazioni che sono arrivate, dovrebbe decidere se accettare l’offerta, ricchissima, fatta arrivare direttamente dall’Arabia Saudita. E, come detto prima, sullo sfondo rimane anche l’Inter con i suoi rappresentanti che avrebbero intavolato dei colloqui proprio con la società nerazzurra. Vedremo quello che verrà fuori. Ma intanto, la sua esclusione, è ufficiale.