È chiusa con la Roma, ha già salutato i compagni

Dopo il pareggio di ieri sera contro il Cagliari, in casa Roma bisogna registrare un nuovo accordo chiuso in sede di calciomercato.

La Roma di Daniele De Rossi ha pareggiato nel suo match di esordio di questa stagione. I giallorossi, infatti, ieri sera non sono andati oltre lo 0-0 contro il nuovo Cagliari di Davide Nicola. Quella dell’Unipol Domus è stata una partita molto vibrante, ma ha anche evidenziato qualche lacuna del team capitolino.

Nel corso della seconda frazione di gara, infatti, Daniele De Rossi si è affidato a due giocatori sulla lista dei partenti per cercare di sbloccare la partita contro il Cagliari, ovvero Paulo Dybala e Tammy Abraham. Proprio l’argentino ha servito un assist al bacio ad Artem Dovbyk che, però, ha colpito una traversa da due passi.

Nei prossimi giorni, dunque, i tifosi giallorossi potrebbero dire addio sia a Paulo Dybala (che è sempre più vicino a trasferirsi in Arabia Saudita) che a Tammy Abraham (seguito dal Milan). Tuttavia, in attesa di ulteriori aggiornamenti sul futuro di questi due calciatori, in casa Roma bisogna registrare un altro accordo chiuso.

Calciomercato Roma, Lorenz Assignon ha salutato i tifosi del Rennes

La Roma, infatti, ha chiuso per l’arrivo di Lorenz Assignon del Rennes. Il laterale destro, che prenderà il posto di Karsdorp, arriverà in prestito ( un milione di euro) con obbligo di riscatto fissato a 9 milioni di euro.

Lo stesso Lorenz Assignon, dopo il successo casalingo per 3-0 del Rennes contro il Lione, ha ‘coordinato’ un giro di applausi con i tifosi presenti allo stadio. I cronisti transalpini hanno interpretato questo gesto come l’addio definitivo del calciatore ai ‘Les Rouges et Noirs’.