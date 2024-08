Esclusione lampo e nuova svolta: Chiesa subito nerazzurro

Ad accendere le già caldissime ore di calciomercato è arrivata anche la dirompente presa di posizione del diretto interessato: tentazione Chiesa come sostituto, le ultime

Chi si aspettava un inizio di Serie A in cui le big avrebbero avuto vita facile nel far rispettare pronostici e rapporti di forza dovrà rivedere i suoi piani. I mezzi passi falsi di Milan, Inter e Napoli e lo scivolone del Napoli sul campo dell’Hellas Verona ne sono una testimonianza tangibile. Il primo turno di campionato si chiuderà questa sera con due gare che vedranno impegnate Juventus e Atalanta (rispettivamente contro Como e Lecce): i bianconeri e i nerazzurri, però, continuano ad essere al centro di vibranti indiscrezioni di mercato.

A tenere banco è infatti il tormentone dell’affare ovvero il possibile approdo di Teun Koopmeiners all’ombra della Mole. In attesa di ricevere la risposta definitiva all’offerta da 52 milioni di euro più sette di bonus presentata nei giorni scorsi, i bianconeri stanno provando a stringere i tempi per evitare di ritrovarsi con il cerino in mano. La decisione dell’olandese di non allenarsi con la squadra, con annessa certificazione medica, ha sicuramente rappresentato un punto di rottura. La situazione in casa Atalanta, però, continua ad essere piuttosto magmatica, a prescindere da quanto sta succedendo sul fronte Koopmeiners. La presa di posizione di Lookman, che di fatto si è chiamato fuori dalla lista dei convocati per la sfida contro il Lecce, è da derubricare sicuramente in chiave mercato.

Calciomercato Juventus, tentazione Chiesa per l’Atalanta

Nonostante le smentite dalla Francia, dietro la rottura tra l’Atalanta e Lookman potrebbe esserci l’ombra del Psg, alla ricerca di un nuovo innesto per puntellare il proprio reparto offensivo. Ad ogni modo, complice anche la partenza di Touré, la ‘Dea’ sarà chiamata ad un vero e proprio restyling del suo attacco. Da qui il ritorno di fiamma per Nico Gonzalez, che ha da tempo l’accordo con la Juventus ma che di fatto non è stato ‘liberato’ da Rocco Commisso.

Il patron Viola, infatti, non ha ancora accettato l’offerta della ‘Vecchia Signora’, disposta ad intavolare l’operazione in prestito con obbligo di riscatto per circa 30 milioni di euro. Oltre che per Nico Gonzalez, però, la ‘Dea’ potrebbe mettere gli occhi anche su altri profili. A fornire un quadro completo sulla vicenda è stata ‘La Repubblica’, che spiega come tra i nomi accostati all’Atalanta ci potrebbe essere anche il profilo di Federico Chiesa. Relegato ai margini del progetto della Juventus, l’ex jolly offensivo della Fiorentina non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro.

In uno scenario assolutamente magmatico come quello relativo a Chiesa, non si possono escludere clamorosi colpi di scena. Del resto la ‘cura’ Gasperini ha dimostrato di poter avere effetti benefici per talenti alla ricerca di riscatto. Vero è, però, che per accettare l’eventuale corte dell’Atalanta, al momento soltanto una pista ipotetica, Chiesa dovrebbe ridimensionare le sue pretese di ingaggio. A tal proposito, ricordiamo che Chiesa è legato alla Juve da un contratto in scadenza nel 2025 in virtù del quale percepisce 6 milioni di euro a stagione: cifra fuori dai parametri del club orobico.