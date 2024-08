Non solo l’Arabia, Dybala offerto in Serie A: la risposta è già arrivata

Le indiscrezioni riguardanti il futuro di Paulo Dybala continuano a tenere banco in casa Roma. La comunicazione non è tardata ad arrivare

Archiviato il pareggio dell’Unipol Domus contro il Cagliari, la Roma è chiamata a proiettarsi ai prossimi impegni di campionato facendo tesoro di quanto non ha funzionato nel match contro i rossoblu. Lenti e compassati nella prima frazione di gioco, i giallorossi si sono accesi soltanto nella ripresa soprattutto dopo l’ingresso in campo di Paulo Dybala. Nello scampolo di partita a lui concesso, la ‘Joya’ si è preso la scena con almeno quattro-cinque giocate esaltanti che avrebbero potuto contribuire a sbloccare il risultato. A far rumore, però, continuano ad essere le voci riguardanti il futuro dell’attaccante argentino.

Dopo aver trovato l’accordo con la Roma sulla valutazione del numero 21, l’Al-Qadsiah aspetta infatti la risposta definitiva del calciatore che si è preso del tempo per valutare il da da farsi. La proposta del club saudita è di quelle tali da far tremare i polsi, ma fino a questo momento Dybala non ha aperto alla destinazione. La priorità dell’argentino sarebbe infatti quella di continuare la sua esperienza nella Capitale, coccolato e amato da una tifoseria che lo ha incensato sin da subito come leader. Ad ogni modo la risposta di Dybala all’offerta dell’Al-Qadsiah è attesa nelle prossime ore, molto probabilmente già in giornata: a dispetto di quanto trapelato dall’Arabia, però, l’operazione è tutt’altro che conclusa. Ma le sorprese non sono finite qui.

Calciomercato Roma, Dybala proposto all’Inter: no dei nerazzurri

Secondo quanto evidenziato da ‘Il Corriere della Sera’, infatti, nei giorni scorsi alcuni intermediari avrebbero proposto Dybala all’Inter. Dopo aver attentamente esaminato il dossier legato alla ‘Joya’, piuttosto vicino all’Inter prima che l’irruzione della Roma facesse saltare il banco, Marotta avrebbe però declinato la proposta: età e ingaggio, infatti, non rientrerebbero nei nuovi parametri delineati da Oaktree.

Contestualmente, però, meno netta sarebbe stata la chiusura della dirigenza nerazzurra per Chiesa, il cui profilo resta monitorato con estrema attenzione dall’Inter soprattutto se si dovessero creare i presupposti per un colpo di coda a costo zero. Ricordiamo che il jolly offensivo della Juventus è stato di fatto scaricato sia dalla società che da Thiago Motta: la pista Roma, così come la tentazione Inter, restano due piste assolutamente percorribili.