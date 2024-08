Sliding doors Roma-Dybala: video UFFICIALE e social in tilt

Roma, la squadra di Daniele De Rossi questa mattina ha ripreso a lavorare a Trigoria. Ecco quello che è successo. E le ultime su Dybala

Questa mattina la Roma è tornata ad allenarsi in vista della gara contro l’Empoli di domenica prossima all’Olimpico che bagnerà il debutto in casa della stagione. Come al solito si va verso il tutto esaurito.

Dopo il pareggio contro il Cagliari – un punto tutto sommato giusto per quello che s’è visto in campo – il gruppo guidato da Daniele De Rossi si è diviso in due parti: chi ha giocato un certo numero di minuti ha lavorato solamente in palestra, così come si vede dal video pubblicato dalla Roma sui propri canali social, mentre quelli che hanno giocato di meno oppure che non lo hanno fatto per niente (vedi Paredes che comunque è sceso in campo con la Primavera) si sono allenati dentro il campo di Trigoria.

Roma, in campo anche Dybala

Sì, e c’era anche Paulo Dybala. L’argentino, a differenza di quanto successo nei giorni scorsi quando nei video che quotidianamente vengono postati dai social media manager giallorossi non si vedeva, diverse volte invece è entrato nell’inquadratura. Significa qualcosa? Boh, non lo sappiamo, probabilmente no. Ma quando Paulo non era apparso allora molti tifosi avevano intuito che qualcosa fosse successo. Sappiamo benissimo che il futuro della Joya è appeso ad un filo, con le sirene arabe che spingono per una partenza.

Non sappiamo come andrà a finire anche se tutti i sentori e le indiscrezioni portano ad un addio. Di certo c’è da segnalare che Dybala si vede, è in campo, sta sudando così come ha fatto ieri a Cagliari quando è stato mandato in campo da DDR, creando subito qualcosa, con la sua qualità, lì davanti. Ovviamente, sotto il video pubblicato dal club, ci sono molti commenti dei tifosi che vogliono che Dybala rimanga e che hanno pure notato il fatto che fosse tornato nei video: “Dategli al 10” dice qualcuno. Altri invece hanno fatto presente come siano bastati 30 minuti o poco meno per mettere in evidenza come ci sia una squadra con Dybala e un’altra senza.