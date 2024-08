Trattativa calda con la Juve: lo stanno regalando alla Roma

A qualche ora dal primo deludente risultato della stagione giallorossa, giungono novità in merito agli ultimi colpi di mercato di Ghisolfi

La Roma di Daniele De Rossi ha rotto gli indugi della stagione 2024/25 collezionando una prestazione a dir controversa alla Sardegna Arena, dove ieri sera è andato in onda un pareggio con il Cagliari di Nicola.

Nel corso della giornata odierna scettici e contestatori della Roma di De Rossi hanno già iniziato a diffondere sui social malelingue e proteste nei confronti del progetto giallorosso, ma, sull’altra sponda del Tevere, ecco una folta schiera di tifosi sensibilmente più ottimisti, i quali preferiscono lasciare a Ghisolfi e colleghi il beneficio del dubbio, essendoci ancora una decina di giorni durante i quali colmare le lacune rese plateali dalla prima giornata della massima lega italiana.

Ricordiamo infatti che, a prescindere dalla coinvolgente questione Dybala, Ghisolfi dovrà preoccuparsi soprattutto di portare nella città eterna un esterno offensivo che possa ricoprire l’out di destra – così da evitare di forzare Soulé a sinistra o costringere El Shaarawy a giocare ogni partita dell’anno -, un terzino destro – la modesta, per non dire altro, prestazione di Celik ha palesato la necessità di un sostituto – e un difensore centrale che possa alternarsi con Mancini e, dunque, evitare di dover contare sulle precarie condizioni fisiche di Chris Smalling.

Prosegue la trattativa per Djaló: l’opzione è quella del prestito

Negli scorsi giorni vi abbiamo aggiornato in merito alle numerose opzioni che Ghisolfi e De Rossi stanno valutando rinforzare un organico incompleto e, nelle scorse ore, è emerso un succulento aggiornamento relativo ad uno degli elementi più chiacchierati tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini.

Secondo quanto riportato da Daniele Longo, infatti, la prospettiva Djaló è ora più concreta che mai, a causa degli insistenti contatti che il club capitolino sta intrattenendo con la Vecchia Sincrona di Cristiano Giuntoli.

Si tratta di un giovane (classe 2000) difensore centrale giunto a Torino nel corso dell’ultimo mercato invernale, che in questo momento è stato inserito da Motta e Giuntoli nella lista di quei calciatori a cui è stato affidato il compito di rimpinzare le case bianconere per chiudere gli ultimi colpi di mercato. Sorprendentemente agile e tecnico per i suoi 190 centimetri di altezza, il centrale portoghese giungerebbe nella capitale in prestito, con un diritto di riscatto che la Roma vorrebbe fissare a 5 milioni e la Juve, secondo LaRoma24, a 8 milioni.