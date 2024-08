Accordo e firma UFFICIALE: l’affare Karsdorp si sblocca così

Accordo e firma ufficiale: l’affare Karsdorp così come vi abbiamo raccontato ieri si sblocca in questo modo. Ecco la situazione

Ci sono diversi elementi nella Roma con la valigia in mano. O per meglio dire che non sanno quale sarà il proprio futuro. Uno di questi – ma lui il futuro lo conosce nel senso che dentro i giallorossi di spazio non ne avrà – è Rick Karsdorp.

Il terzino olandese sin dal primo giorno di ritiro è stato ai margini del gruppo allenatore da Daniele De Rossi. Nessuno gli ha mai dato fino ad oggi la speranza di poter rientrare, tant’è che Ghisolfi si è mosso per prendere un esterno destro. Si è parlato di Bellanova (che però è ormai dell’Atalanta), mentre negli ultimi giorni c’è stata un’accelerata decisiva per Assignon del Rennes, che ha già salutato i compagni. Da seguire anche la pista che porta a Djalò della Juventus. Quindi nessuna possibilità, come detto, per l’olandese.

Calciomercato Roma, Karsdorp torna in Olanda

Ieri vi abbiamo parlato di un possibile ritorno in Patria di Karsdorp. Il Psv adesso è alla ricerca di un terzino destro dopo aver ceduto in maniera ufficiale Jordan Teze, per 12 milioni di euro, al Monaco. Si è già parlato di un interesse per l’ormai ex tecnico giallorosso, e adesso il Psv avrebbe anche i soldi per poterlo prendere. E Ghisolfi non aspetta altro.

Chissà se Rick deciderà di accettare in questo caso – qualora arrivasse davvero un’offerta – visto che fino al momento ha rifiutato tutte le opzioni che gli sono state proposte: dall’Aek Atene, ad esempio, ad un paio di squadre turche che un sondaggio lo hanno fatto. Insomma, sta a lui decidere se e dove andare a giocare, sapendo che dalle parti di Trigoria non avrebbe comunque nessuna possibilità.