Un tormentone della Roma finisce qui: accordo da oltre 20 milioni

Affare saltato dopo la comunicazione ufficiale: è lui il prescelto dopo alcuni problemi che sono venuti fuori nel corso delle ultime ore.

L’accelerata decisiva, con la virata definita, è arrivata nel corso delle ultime ore. Dopo che nel momento dello scambio dei documenti sono state cambiate le carte in tavola.

E dopo aver sfogliato per qualche minuto la margherita, l’Atalanta ha deciso di virare su Bellanova: il giocatore del Torino, adesso, dopo che nelle scorse settimane era stato accostato anche alla Roma, è il primo obiettivo della Dea di Gasperini che ha rinunciato in maniera definitiva ad un altro giocatore accostato alla Roma, quel Wesley che non arriverà in Italia, almeno per il momento.

Calciomercato Roma, Bellanova all’Atalanta

E nel momento in cui scriviamo, secondo le informazioni che sono state riportate da Fabrizio Romano, l’Atalanta ha praticamente chiuso per il giocatore del Torino: offerta di 20 milioni di euro più bonus, con Bellanova che nelle prossime ore potrebbe diventare nerazzurro. Trovato anche l’accordo sull’ingaggio, quindi è praticamente tutto fatto.

Insomma, un obiettivo di mercato dei giallorossi, una telenovela che per un paio di settimane ha alimentato sogni a Trigoria, è finita. L’Atalanta fa le cose in grande e con i soldi incassati dalle varie cessioni – decisa quella di El Bilal allo Stoccarda, quasi fatte quelle di Koopmeiners e Lookman – vira su un elemento che i giallorossi avevano nel mirino. Certo, non in maniera importante nelle ultime settimane, visto che di nomi ne sono circolati diversi e con Assignon sembra anche una cosa fatta, ma sicuramente che non era mai uscito dai radar di Ghisolfi. Niente da fare, purtroppo.