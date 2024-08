Addio Dybala con lo sconto: la Roma incassa meno della clausola

Paulo Dybala sempre più vicino all’addio dalla Roma: la situazione si sta facendo sempre più calda in queste ore. I giallorossi prenderanno meno della clausola

Ci sono ancora da definire le cifre dell’affare ma non si arriverà ai 18 milioni richiesti da Ghisolfi in un primo momento. La trattativa è ancora in piedi ma ha già preso una direzione definitiva. Per quanto riguarda il calciatore c’è ormai poco da attendere.

Tutte le fonti portano alla stessa conclusione: sono le ore decisive per l’addio di Paulo Dybala alla Roma. Come riportato quest’oggi dal Corriere dello Sport, ci sono stati degli incontri “familiari” e “professionali” che stanno spingendo verso una decisione definitiva. La madre dell’argentino, Alicia, è arrivata nella Capitale per stargli vicino, mentre l’agente Carlos Novel è sempre a colloquio con gli emissari dell’Al-Qadsiah, il club saudita che vuole strappare il suo sì.

Il mediatore di tutta la trattativa è Ramadani, uomo vicino a Ghisolfi, che sta cercando di far tornare tutti i numeri. Se l’ingaggio da 20 milioni di euro a stagione per 3 anni è sostanzialmente già stato accettato da Dybala, restano da limare alcuni dettagli sulle commissioni e soprattutto sul prezzo del cartellino. Si perché questo è l’unico aspetto della vicenda che ancora non torna. Se da una parte Paulo non ha ancora dato il via libera definitivo alla chiusura della trattativa (pensieri sempre più verso il sì) , dall’altro c’è la Roma che non ha trovato ancora l’accordo.

Paulo Dybala sempre più vicino all’addio: La Roma vuole almeno 10 milioni per il cartellino

Secondo quanto scritto anche dal Corriere dello Sport, si potrebbe chiudere la cessione di Dybala per una cifra attorno ai 10 milioni di euro. La richiesta iniziale di Ghisolfi e della Souloukou era di 18 milioni, cifra congrua per poter completare il resto del mercato. L’Al-Qadsiah, dal canto suo, aveva messo sul piatto circa 8 milioni, come offerta massima. L’intenzione è quella di avvicinarsi almeno alla clausola rescissoria, scaduta il 31 luglio, ovvero 12 milioni. A Trigoria sanno che si tratterebbe comunque di una plusvalenza netta, visto che il giocatore è arrivato due anni fa a parametro zero.

Alla somma del cartellino andrebbero poi aggiunti i circa 40 milioni lordi che la Roma andrebbe a risparmiare sull’ingaggio per i prossimi due anni (il rinnovo scatterebbe in modo semplice dopo 14 presenze, una già fatta). Tutto sembra convergere verso una fumata bianca nelle prossime ore, ma di certo i giallorossi non concederanno sconti sul prezzo del numero 21. La Joya è pur sempre un diamante prezioso.