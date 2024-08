Calciomercato Roma, c’è l’accordo: 17,5 milioni di euro

Ecco le ultime in merito ad uno dei temi più caldi e urgenti del mercato giallorosso. Ghisolfi ad un passo da un nuovo colpo di mercato

Il match di ieri sera tra Cagliari e Roma, conclusosi in un deludente pareggio per 0-0, sembrerebbe aver acuito ulteriormente la divisione che nelle scorse settimane si era palesata tra chi condannava ciecamente l’operato di Florent Ghisolfi e chi, al contrario, riponeva fiducia nella strategia di rinnovamento inaugurata dal nuovo direttore tecnico d’oltralpe.

Le convincenti prestazioni di Enzo Le Fée e Matias Soulé – il primo perfettamente in parte nel duplice ruolo di ripulitore e rifinitore; il secondo straordinariamente in fiducia nel tentare di concretizzare la sua caratteristica danza sul pallone, che in più di un’occasione ha generato un forte mal di testa nella linea difensiva cagliaritana – hanno infatti spinto i sostenitori di Ghisolfi ad evidenziare il modesto rendimento di alcuni elementi prevenienti dalla precedente gestione Pinto-Mourinho, tra i quali spicca senza dubbio la sconfortante prestazione di Zaki Celik, più volte messo in difficoltà dall’esuberanza di Zito Luvumbo, ma soprattutto mai realmente lucido in fase di impostazione.

Per concretizzare quella frizzante costruzione dal basso desiderata da DDR occorre necessariamente un terzino destro dalle spiccate qualità dinamiche e tecniche e, difatti, nelle scorse ore, Ghisolfi avrebbe accelerato le trattative per uno degli esterni difensivi più chiacchierati delle scorse settimane.

Assignon sempre più vicino alla capitale

L’elemento che si sta rapidamente avvicinando alla città eterna risponde al nome di Lorenz Assignon, per il quale, secondo quanto riportato da GOAL.com, i giallorossi starebbero per chiudere un accordo per un prestito oneroso con obbligo di riscatto (la trattativa era ferma a causa della volontà della Roma di ottenere un prestito con diritto di riscatto), che peserebbe immediatamente 1,5 milioni di euro sulle casse giallorosse, con un successivo bonifico di 8,5 milioni di euro a favore del Rennes (per un totale di 10 milioni di euro).

Si tratta di un esterno rapido, agile e tecnico, le cui qualità palla al piede permetterebbero a DDR di concretizzare realmente le proprie velleità in termini di tessitura di una trama utile a risalire il rettangolo verde, a differenza di quanto è avvenuto sinora con le goffe performance inanellate da Celik e colleghi di ruolo (Kristensen e Karsdorp).

Il talentoso classe 2000 andrebbe a firmare un contratto di ben 5 anni, con cui si assicurerebbe un salario di ben 1,5 milioni di euro a stagione (per un totale di 17,5 milioni di euro tra ingaggio, costo del cartellino e del prestito).