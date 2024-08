Dalla Juventus al Barcellona, non solo Chiesa: lo hanno già scaricato

Dalla Juventus al Barcellona. Gli ultimi giorni di mercato potrebbero vedere la società bianconera e quella blaugrana incrociarsi spesso

Il mercato prosegue il suo cammino, senza farsi distrarre dai campionati. Le società sono scese tutte in campo con le gambe, riservando la testa agli ultimi dieci giorni di trattative. L’ultima fase è la più delicata perché si è prossimi a tracciare la fatidica linea.

Non soltanto gli acquisti e le cessioni. Si deve tracciare la linea più delicata e quella che trasmette maggiore apprensione poiché i conti contano dappertutto e dappertutto faticano a tornare. Nella nostra Serie A sono pochissime le società che possono guardare i conti con il sorriso stampato sulle labbra. Ma se Atene piange Sparta non ride, perché anche in altri importanti campionati prestigiosi club cercano di rimettere in sesto dei conti gravemente danneggiati. Nella Liga dominata dal famelico Real Madrid di Florentino Peres e Carlo Ancelotti, l’avversario ‘storico’ dei Bianchi di Spagna, il Barcellona, sta facendo salti mortali per bilanciare al meglio i conti societari con le ‘tradizionali’ ambizioni della società blaugrana. In ottica mercato il club di Joan Laporta lavora in questa direzione.

Dalla Juventus al Barcellona, Chiesa più Szczesny

Una decina di giorni che potrebbero regalare scintille lungo la tratta Torino, sponda Juve,-Barcellona. Due grandi club, il più titolato d’Italia e il più importante club spagnolo, insieme al Real, che vivono una contingenza economica per certi versi simile.

Entrambi i club puntano a centrare i rispettivi traguardi provando a mettere a posto i loro conti. E lo fanno con scelte opposte, almeno secondo quanto riportato da elgodigital.com. Infatti se da un lato la Juventus ha, suo malgrado, dovuto far uscire dalla porta, in tutti i sensi, il suo numero uno Tek Szczesny a causa dell’elevato ingaggio percepito, ecco che il Barcellona sta pensando proprio al numero uno polacco per sostituire Inaki Pena che si vorrebbe cedere in prestito. Un portiere di grande affidabilità ed esperienza al posto di un giovane numero uno. Tutto questo dando anche un sistemata ai conti. Ma Szczesny potrebbe non essere l’unico giocatore della Juventus a sbarcare al Camp Nou. Il Barca segue anche Federico Chiesa. E’ stato lo stesso entourage del numero sette bianconero a proporlo al club blaugrana, Sono in corso le valutazioni di rito. Dal punto di vista fisico l’ultima stagione di Chiesa, Europei inclusi, ha rassicurato tutti dopo il grave infortunio del 2022. L’operazione Barcellona-Chiesa si potrebbe chiudere per una cifra attorno ai 15 milioni di euro e per i blaugrana, alla ricerca di un esterno offensivo, potrebbe trattarsi di un’imperdibile opportunità.