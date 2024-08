Europa League, UFFICIALE: data e orario del sorteggio

In attesa della gara di domenica prossima contro l’Empoli, la Roma ha ricevuto la notizia di quando ci saranno i sorteggi di Europa League.

La Roma di Daniele De Rossi ha pareggiato nel primo turno della Serie A 2024/25. I giallorossi, infatti, hanno pareggiato per 0-0 domenica sera contro il nuovo Cagliari di Davide Nicola. Il team capitolino ha avuto buone occasioni per portare a casa i tre punti, ma le ha anche concesse.

Anche il Cagliari, di fatto, ha sprecato diverse opportunità per andare in vantaggio. Una volta archiviata la gara contro il team sardo, la Roma di Daniele De Rossi è attesa dalla sfida di domenica sera dello Stadio Olimpico dell’Empoli di Roberto D’Aversa, che ha pareggiato contro il Monza.

Dopo il pari rimediato contro il Cagliari, la Roma deve cercare di vincere contro l’Empoli per cercare di non staccarsi già dal possibile gruppo di testa. Gli obiettivi principali di questa stagione della squadra di Daniele De Rossi sono sicuramente quelli di tornare in Champions (obiettivo davvero primario per il team capitolino) e di disputare un’ottima Europa League. Proprio su quest’ultimo fronte bisogna registrare delle importanti novità.

Roma, il prossimo 30 agosto ci sarà il sorteggio dell’Europa League

L’UEFA, tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, ha infatti reso noto la data ufficiale del sorteggio della prima fase della prossima Europa League, ovvero il prossimo 30 agosto.

C’è tantissima per la prossima edizione della seconda manifestazione europea visto che, così come la Champions League, la prima fase sarà contraddistinta da un unico torneo da 36 squadre. Archiviata questa fase, ci saranno le classiche gare ad eliminazione diretta.