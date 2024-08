La Juve lo regala alla Roma: arriva al posto di Chiesa

Calciomercato Roma, non solo Djalò: dalla Juventus potrebbe arrivare un altro elemento. Il colpo potrebbe essere low-cost. Ecco la situazione

In attesa di capire ovviamente il futuro di Dybala, che è il pensiero fisso dei tifosi della Roma, Ghisolfi sta cercando anche di piazzare dei colpi per rinforzare la rosa di Daniele De Rossi. Che ha bisogno di innesti e lo abbiamo visto a Cagliari.

E l’asse con la Juventus, che ha portato già Soulé nella Capitale, continua ad essere caldo. No, in questo caso non parliamo di Federico Chiesa, che era un obiettivo un mese fa, e nemmeno di Djalò, che sembra essere vicino con la formula del prestito con diritto di riscatto. Ma di un altro elemento che dentro la squadra di Thiago Motta è in esubero e che da quelle parti stanno cercando di piazzare nel minor tempo possibile. A svelare questa pista ci ha pensato Antonello Angelini. Andiamo a scoprirla insieme.

Calciomercato Roma, colpo Kostic

“La Roma necessità di un esterno sinistro. Kostic potrebbe essere l’idea. A prezzo di saldo si prende prima che chiudano con il Cristal Palace o venga reintegrato in rosa”. Ecco il quadro messo in evidenza sul proprio profilo X da Angelini. Un nome, quello di Kostic, che anche in passato era stato accostato ai giallorossi.

Poi non se ne fece nulla, ma è evidente che gli ultimi giorni del mercato portano sempre a delle situazioni che appaiono imprevedibili in alcuni casi ma che poi si materializzano veramente. La Roma, in ogni caso, si sta muovendo e sta cercando di rinforzarsi, anche perché per arrivare in Champions League servono volti nuovi, funzionali a quello che ha in mente Daniele De Rossi. E siccome a sinistra un buco c’è, allora Kostic potrebbe essere l’occasione giusta. Vedremo quello che succederà.