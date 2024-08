L’addio di Dybala ‘porta’ due nuovi colpi: De Rossi rivoluziona la Roma

Con i soldi derivati dalla probabile cessione di Dybala, la Roma sarebbe intenzionata a coprire due ruoli del proprio scacchiere tattico. Lo scenario

Sebbene non sia stata ancora presa una decisione definitiva, le chances che Dybala lasci la Capitale non sembrano essere diminuite. Tutt’altro. Dopo aver metabolizzato di non essere più al centro del progetto tecnico di De Rossi, la ‘Joya’ sta continuando a riflettere sulla ricca proposta saudita arrivata sulla sua scrivania.

Nel caso in cui la cessione dell’attaccante argentino dovesse effettivamente sbloccarsi, però, Ghisolfi sarebbe chiamato ad un vero e proprio restyling. Come evidenziato da Sky Sport, complice l’arrivo di Soulé, qualora dovesse partire la Joya’ la Roma non andrebbe ad acquistare un calciatore dalle caratteristiche tecniche dell’argentino, ammesso che ce siano. L’intenzione del club giallorosso diventerebbe allora quella di acquistare non solo una mezzala forte, ma anche un difensore centrale importante. Con la partenza di Dybala e i soldi ricavati non solo dall’eventuale cessione del numero 21 ma anche in termini di ingaggio risparmiato, la Roma potrebbe dunque puntellare due reparti che nella scorsa stagione hanno evidenziato qualche difficoltà. Discorso a parte merita poi l’esterno offensivo, per il quale Ghisolfi continua a tenere viva la pista Boga, apprestandosi a definire anche la trattativa con il Rennes per lo sbarco nella Capitale di Assignon.