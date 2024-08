Rottura totale con il club. Non soltanto in Italia il mercato propone casi di giocatori in assoluto contrasto con le rispettive società

Premier League o Serie A che sia il calcio d’inizio procura sempre una grande emozione. L’alba di una nuova entusiasmante e lunghissima stagione viene attesa ovunque. Eppure Premier League o Serie A che sia quando la loro partenza s’incrocia con il calciomercato ancora in piena attività, sono destinate a soccombere.

I primi turni dei massimi tornei che si giocano in contemporanea con le trattative di mercato appaiono, a tanti, quasi delle noiose azioni di disturbo. Il mercato non può e non deve essere disturbato. Ed infatti, nonostante il pallone rotoli un po’ ovunque, in tutta Europa, gli affari continuano ad essere chiusi così come a saltare. In ciascun campionato vi è la formazione che è più avanti con il mercato e chi, invece, risulta essere più in ritardo. Praticamente in ogni angolo d’Europa vi sono giocatori in esubero che dovranno essere ceduti e profili di primo piano in rottura con le rispettive società. Un fenomeno che non è soltanto italiano ma che tocca anche il campionato numero uno al mondo, la Premier League.

Rottura totale con il club, Sterling alla Juventus

L’estate e il calciomercato. Il periodo più atteso dai tifosi ma anche il più difficile per ogni società. E’ il momento delle scelte, spesso estreme, con tutti i rischi che queste comportano.

In casa Chelsea, con l’arrivo del nuovo tecnico, l’italiano Enzo Maresca, sembra essere scoppiato un caso che potrebbe avere delle conseguenze importanti in Italia. La notizia ci è pervenuta grazie ad un post su X di Simon Phillips dove è riportato come Raheem Sterling appaia intenzionata voler tornare a giocare nella nazionale inglese e di non voler restare al Chelsea se non rientra nel progetto tecnico di Enzo Maresca. Notizia che avrà fatto sobbalzare dalla sedia Cristiano Giuntoli. L’esterno giamaicano naturalizzato inglese, classe 1994, è infatti un obiettivo della Juventus. Si continua a parlare dell’esterno inglese in ottica Juve all’interno di una maxi operazione che farebbe compiere il percorso inverso a Federico Chiesa. Pertanto l’ipotesi sul tavolo è Sterling alla Continassa e Chiesa a Stamford Bridge. Idea che, però, almeno fino a questo momento non ha portato a sbocchi concreti. Operazione non facile, ma sembrano esserci i giusti presupposti affinché tutti, Chelsea e Juventus, Sterling e Chiesa, siano felici e contenti.