Un Campione del mondo per la Roma: nuovo affare last minute

Calciomercato Roma, la proposta non è fatto passata inosservata e potrebbe tramutarsi in un’occasione last minute a sorpresa

Il mercato, si sa, è fatto di occasioni. Di piste che possono aprirsi da un momento all’altro, sovvertendo i piani e spostando equilibri che sembravano granitici solo pochi minuti prima. Di scelte dolorose, anti popolari sotto certi aspetti, motivate da ragioni che esulano dalla sfera tecnica. Ne sa qualcosa la Roma, che sta provando in queste torride ore della sessione estiva di calciomercato a risolvere la situazione legata a Paulo Dybala, ma non solo.

Del resto, in una campagna trasferimenti nella quale ancora una volta i club italiani sono stati costretti a fare di necessità virtù, le occasioni low cost potrebbero rappresentare una traccia da seguire con molta attenzione soprattutto nel corso delle prossime settimane. Per sistemare puzzle ancora tutti da costruire, esaudendo o quantomeno non ridimensionando le richieste dei tanti allenatori ancora alla ricerca di nuovi innesti. Si inseriscono proprio in quest’orizzonte, del resto, le ultime indiscrezioni riguardanti il futuro di Sergi Roberto.

Calciomercato Roma, non tramonta l’ipotesi Sergi Roberto

Dopo aver chiuso la sua lunghissima parentesi con la maglia del Barcellona, iniziata nella cantera blaugrana e proseguita con le varie tappe nelle compagini giovanili prima dell’approdo in prima squadra, il tuttofare spagnolo è ancora alla ricerca di una nuova sistemazione. Dopo la decisione del club blaugrana di non rinnovargli il contratto in scadenza nello scorso giugno, il classe ’92 si sta guardando intorno alla ricerca della soluzione più congeniale per il suo futuro.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la Roma starebbe continuando a lavorare sotto traccia per capire i margini di manovra. Proposto nelle scorse settimane, il profilo di Sergi Roberto non sarebbe stato depennato dall’area tecnica giallorossa. Alla ricerca di un jolly polivalente in grado di ricoprire tanti ruoli in campo, lo spagnolo potrebbe dunque rappresentare una tentazione intrigante soprattutto negli ultimi giorni della campagna trasferimenti. Tuttavia, la Roma non è la sola squadra interessata a Sergi Roberto, sulle cui tracce c’è anche il Como. Staremo a vedere come evolverà la situazione.