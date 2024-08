Un nuovo argentino con i soldi di Dybala: la Roma completa il tris

Calciomercato Roma, dall’Inghilterra emergono nuove indiscrezioni in merito all’accostamento di un jolly offensivo ai giallorossi: i dettagli

Le ore di Paulo Dybala. L’attaccante argentino – che in questo momento sembra essere più lontano dalla Capitale – dovrà dare una risposta definitiva all’offerta messa sul piatto dall’Al Qadsiah. Sono chiaramente ore molto importanti non solo per il futuro della ‘Joya’, ma anche per il mercato della Roma le cui mosse saranno legate a doppio filo all’esito della trattativa che porterebbe Dybala in Arabia Saudita.

Sebbene l’intenzione della Roma non sia quella di acquistare un calciatore dalle caratteristiche di Dybala, Ghisolfi potrebbe comunque decidere di mettere le mani su un jolly polivalente, tecnico e guizzante. Quello di Riquelme dell’Atletico Madrid, ad esempio, è un profilo rilanciato con forza nelle ultime, ma chiaramente non è l’unico. A testimoniarlo sono le ultime indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra. Secondo quanto evidenziato dal Daily Express, infatti, ci sarebbe anche la Roma nella lista delle pretendenti a Giovani Lo Celso, ventottenne centrocampista argentino considerato non incedibile da Ange Postecoglou.

Non al centro dei piani del suo allenatore, Lo Celso è valutato dal Tottenham circa 15 milioni di euro. La sensazione, però, è che con un’offerta last minute tutto possa cambiare, a maggior ragione se il calciatore dovesse spingere per l’addio. Pur avendo mosso i primi sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione, però, la Roma sarebbe comunque chiamata a fare i conti con una concorrenza piuttosto nutrita.

Oltre ai giallorossi, infatti, anche Aston Villa e Real Betis avrebbero mosso i primi passi con il Tottenham, sondando il terreno ed avviando contatti esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione. A meno di un anno dalla scadenza del suo attuale contratto, il futuro di Lo Celso potrebbe dunque essere lontano dagli Spurs. Le prossime settimane risulteranno assolutamente decisive in un senso o nell’altro.