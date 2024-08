Via libera Bellanova: c’è l’accordo col sostituto

Calciomercato Roma, via libera per Bellanova: hanno già trovato l’accordo per il sostituto e i giallorossi non possono fare altro che guardare

Forse in questo momento non era più la prima scelta. Ma nessuno può mettere in discussione il fatto che Bellanova del Torino sia stato un reale obiettivo della Roma nel ruolo di terzino destro.

Al momento c’è il solo Celik in quella zona del campo, con Karsdorp in uscita e con Assignon che dovrebbe arrivare così come dovrebbe arrivare anche Djalò della Juventus. Diciamo che Ghisolfi si sta muovendo verso altre soluzioni, visto che per l’esterno della nazionale – che era stato come detto preso in seria considerazione da De Rossi – in queste ore secondo le informazioni che sono state riportate da Fabrizio Romano ci sarebbe stata un’accelerata da parte dell’Atalanta. La Dea – che sta cedendo Koopmeiners e Lookman – deve e vuole rinforzarsi. E ha messo nel mirino appunto il torinese.

Via libera per Bellanova: il Torino ha trovato il sostituto

In tutto questo, per far capire come l’operazione potrebbe davvero andare a buon fine, c’è sempre un’altra informazione riportata dal giornalista citato prima: i granata di Vanoli, che hanno impattato con il Milan alla prima giornata di campionato, hanno già trovato un sostituto.

Nel mirino ci è finito Marcus Pedersen del Feyenoord. Conosce la Serie A, visto che ha già giocato con il Sassuolo, ed è in cima alla lista dei desideri granata soprattutto se l’operazione Bellanova-Atalanta dovesse portare ad una fumata bianca. Un effetto domino che si potrebbe scatenare nello spazio di pochissimo tempo. Non si può comunque parlare, per quelle che sono state le notizie che sono arrivati negli ultimi giorni, di una Roma beffata. Gli obiettivi erano diventati altri.