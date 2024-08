Calciomercato Roma, UFFICIALE: rinnovo firmato

Calciomercato Roma, il rinnovo è ufficiale: ha firmato un contratto di apprendistato per i prossimi tre anni. Ecco la novità

La firma è ufficiale. Ma non si tratta di un giocatore pronto per la Prima Squadra. Magari chissà, lo potrebbe essere pure nel futuro, ma al momento, com’è giusto che sia vista anche l’età, rimarrà con i più giovani, con quei ragazzi che sognano di arrivare in alto e diventare realmente calciatori.

Le basi ci sono, altrimenti la Roma non si sarebbe spinta così in avanti. E la firma, così come si nota anche da una foto apparsa sui propri profili social, è ufficiale: per Slim Bouaskar, portiere tunisino classe 2009, è arrivata la firma ufficiale sul rinnovo di contratto.

Calciomercato Roma, ha firmato Bouaskar

Secondo le informazioni che sono state riportate, inoltre, da Il Romanista, il giovane portiere ha messo nero su un bianco su un contratto di apprendistato per i prossimi 3 anni. Il giovanissimo, come si vede dallo scatto, si è mostrato davvero soddisfatto di questa firma. E non poteva essere altrimenti.

Lo stesso estremo difensore, giovanissimo, ha pubblicato una foto con Svilar, il titolare della Roma. Insomma, i giallorossi guardano al futuro come hanno fatto nel corso degli ultimi anni dimostrando di avere anche le idee chiare su come muoversi. Sono diversi i ragazzini che nel corso di quest’ultimo periodo hanno fatto tutta la trafila e poi sono riusciti ad esordire in prima squadra e qualcuno ha pure regalato una plusvalenza al club.