Calciomercato Roma, via libera per Depay: hanno fatto marcia indietro

Calciomercato Roma, hanno fatto marcia indietro e per Depay c’è una concorrente in meno. Ecco la nuova situazione attorno all’attaccante olandese

La partenza ormai quasi certa di Paulo Dybala apre degli scenari importanti dentro la Roma. Che dovrà per forza di cose rinforzarsi, lo sappiamo, anche perché non avere uomini a disposizione è la preoccupazione più grande di Daniele De Rossi, che lo ha detto chiaramente dopo il pareggio contro il Cagliari alla prima giornata di campionato.

In attesa comunque di conoscere gli sviluppi per la Joya, Ghisolfi si sta muovendo per chiudere le altre falle che ci sono dentro la squadra giallorossa. E ce ne sono diverse: l’esterno destro di difesa in primis, poi uno offensivo, magari a sinistra, un difensore centrale (se dovesse partire comunque Smalling) e magari anche un attaccante. Un’occasione in questo caso. Ieri, sotto questo aspetto, dall’Olanda è rimbalzata la notizia di un interesse giallorosso per Depay insieme a Feyenoord e Porto. Le novità, questa sera, le rilancia A Bola, uno dei più importanti quotidiani lusitani.

Calciomercato Roma, per Depay il Porto si chiama fuori

Depay non interessa ai portoghesi, perché nonostante potrebbe arrivare a parametro zero visto che è svincolato, da quelle parti anche per via delle ristrettezze del Fair Play Finanziario non hanno la possibilità di investire nello stipendio dell’olandese che è entrato nel mirino anche della MLS, ma che per il momento non prende in considerazione questa pista. Lui vuole rimanere in Europa ancora, giocare nei campionati che contano per non perdere nemmeno la nazionale.

Un mezzo via libera quindi per la Roma e per Ghisolfi. Che potrebbe portare un attaccante sicuramente importante e che nonostante i suoi 30 anni potrebbe regalare ancora delle giocate da sottolineare. Le qualità tecniche dell’olandese non possono essere messe in nessun modo in discussione. Vedremo quello che succederà nelle prossime ore.