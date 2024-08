Chiamata choc da Milano: offerto al posto di Dybala

Arriva un’offerta clamorosa sul tavolo della Roma per sostituire Dybala: da Milano può sbloccarsi la situazione per il post Joya. Ghisolfi riflette

La cessione dell’argentino è l’argomento centrale in questa fase di mercato della Roma. Senza i soldi ricavati dalla sua partenza De Rossi non può veder completata la propria rosa. Resta da capire se si riuscirà a concretizzare il tutto in appena una settimana.

Ci sono due ordini di problemi in casa Roma: il primo è la necessità di vendere gli esuberi e il secondo è l’acquisto delle pedine che ancora mancano a De Rossi per costruire il suo 11 titolare. Una cosa a 10 giorni dalla chiusura del mercato è oggettiva: la società è in gravissimo ritardo. La prima trasferta di Cagliari l’ha testimoniato e anche la gestione del caso Dybala è figlia di tutto questo. L’argentino è in uscita ma ancora non ha firmato con l’Al Qadsiah, che offre una cifra troppo bassa per il cartellino rispetto alla richiesta.

Il #21 non ha sciolto gli ultimi dubbi e questo blocca anche le mosse in entrata. Ghisolfi però nel frattempo si guarda intorno per non farsi trovare impreparato. In caso di addio del #21 ci sono diversi nomi pronti a sbarcare a Trigoria, seppur non nello stesso ruolo. Chiaramente il sostituto nominale di Dybala è Soulé, già apparso ispirato al Sant’Elia. Sulla lista del ds francese figurano i nomi di Riquelme, Boga, Galeno e Wesley.

Correa come sostituto di Dybala: l’Inter offre l’argentino, Ghisolfi riflette

Alla lista di papabili acquisti si è aggiunto ora un nome nuovo, riportato da Nicolò Schira in un recente post su X/Twitter. Secondo il giornalista ed esperto di mercato, da Milano sarebbe stato offerto Joaquin Correa, vecchia conoscenza biancoceleste. L’argentino è in uscita dall’Inter (che vorrebbe liberare il posto per Chiesa) e Marotta avrebbe proposto il suo profilo alla Roma (l’agente è Lucci, in buoni rapporti con i giallorossi).

Correa ha trascorso l’ultima stagione in prestito all’Olympique Marsiglia, che però ha deciso di non riscattarlo. Mancino come Dybala (anche con problemi fisici ricorrenti) l’ex Lazio andrebbe a ricoprire lo stesso ruolo di Soulé. A De Rossi non dispiacerebbe poter contare su una certa abbondanza ma sa benissimo che prima c’è da sistemare tanti altri ruoli più sguarniti. Per ora da Trigoria non arrivano conferme sulla trattativa, che rimane alla fase di sondaggio.