Colpo Scudetto Inter, affare a cifre choc: Juventus tradita due volte

Colpo Scudetto Inter. La società campione d’Italia ed il suo presidente, Beppe Marotta, intendono rafforzarsi ulteriormente per il bis.

Il pareggio di Marassi contro il Genoa di Alberto Gilardino non ha certo soddisfatto Simone Inzaghi. La stagione appena iniziata sarà particolarmente pesante per i nerazzurri. L’anno scorso i nerazzurri erano partiti con l’obiettivo di puntare lo scudetto della seconda stella.

La seconda stella è arrivata grazie ad un campionato dominato dall’inizio alla fine. Una rosa che si è dimostrata di due spanne superiore alle altre e che, in questa sessione di mercato, si è ulteriormente migliorata andando a ritoccare i pochi aspetti migliorabili. Ora l’Inter non può che vincere, in Italia e non soltanto. Una pressione non facile da sostenere anche se ti chiami Inter e si ha a disposizione un organico di livello europeo. Beppe Marotta, si sa, ama soltanto vincere, forse una reminiscenza del suo passato alla Juventus. Vuole un’Inter sempre più forte e per questo valuta colpi importanti. Se poi vi sono sul mercato prospetti importanti da acquisire a parametro zero, il numero uno nerazzurro è lì, pronto ad affondare il colpo.

Colpo Scudetto Inter, Adrien Rabiot veste nerazzurro

Per mesi è stata una sorta di ossessione per la Juventus e Cristiano Giuntoli. Adrien Rabiot ed il suo contratto in scadenza il 30 giugno 2024. Prove di rinnovo, tra continui contatti e lunghe pause di riflessione.

Dopo un assordante e prolungato silenzio l’annuncio del direttore tecnico della Juventus che ha ufficializzato la separazione. Il 29enne centrocampista francese è ancora libero sul mercato in attesa di nuova occupazione. Della situazione del nazionale transalpino si è occupato l’Equipe, che parla di un giocatore interessato a giocare la Champions League ed il Mondiale per Club. Nel suo orizzonte vi potrebbe essere la Premier League oppure una nuova avventura in seria A. L‘Inter, infatti, ha chiesto informazioni e sta valutando l’ipotesi Rabiot. I nerazzurri, così come la Juventus, giocheranno la Champions League ed il Mondiale per Club ma non hanno intenzione di soddisfare le richieste economiche del giocare, contratto pluriennale da 7,5 milioni di euro netti annui, cifra offerta dalla Juventus per il rinnovo poi rifiutato. Nel caso diventasse l’Inter la nuova casa di Rabiot il tradimento sarebbe doppio. Lasciare la Juventus per abbracciare l’Inter e farlo addirittura sottoscrivendo un contratto con ingaggio inferiore. Madame Veronique accetterebbe davvero? Nel frattempo Goldbet valuta l’ipotesi Rabiot-Inter a 6. Le possibili variazioni potrebbero essere indicative.