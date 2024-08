Da Leao a Chiesa: prima chiusura, arriva lo scambio

In attesa del secondo turno di campionato, in queste ultime ore bisogna registrare delle novità importanti che riguardano Leao e Chiesa.

Il primo turno di campionato della Serie A 2024/25 ha portato con sé tantissime novità. Basti pensare solo al netto ko subito dal Napoli di Antonio Conte allo Stadio Bentegodi contro il Verona di Paolo Zanetti. Gli azzurri, infatti, sono caduti 3-0 contro il team veneto.

Altre sorprese del primo turno di campionato sono sicuramente i non successi delle due milanesi e della Roma. L’attenzione è ora rivolta verso il prossimo turno anche se in queste ultime ore il calciomercato sta diventando sempre più ‘caldo’, e non solo per le temperature.

Tra i nomi più chiacchierati in queste ultime ore bisogna sicuramente inserire sicuramente quelli due giocatori top, ovvero Federico Chiesa e Rafael Leao. Se il primo è ‘sul mercato’ dall’inizio di questa sessione di campagna estiva, per il portoghese bisogna registrare delle novità delle ultime ore.

Calciomercato, il Barcellona ci ha provato per Leao: possibile forcing per Chiesa

Come scritto sul proprio profilo ufficiale di X da Marco Conterio, giornalista del portale italiano ‘tuttomercatoweb.com’, il Barcellona ha provato a prendere Rafael Leao. Il club blaugrana, tramite Jorge Mendes (intermediario proprio per i catalani), ha infatti offerto 70 milioni di euro ed una contropartita, ma il Milan ha sempre rigettato al mittente tutte le proposte di Laporta.

Per il Barcellona, quindi, torna in auge l’ipotesi che porta a Federico Chiesa. Quest’ultimo, come tutti sanno fuori dai piani tattici di Thiago Motta, è stato proposto ai blaugrana nelle scorse settimane e Laporta, dopo un iniziale tentennamento sulle richieste del giocatore, potrebbe compiere nelle prossime ore un’importante accelerata. A Cristiano Giuntoli potrebbe essere proposto dal Barcellona anche uno scambio con un giocatore già messo sul mercato dai dirigenti catalani.