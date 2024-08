Infortunio choc e niente Roma: legamento crociato KO

Il grave infortunio rimescola le carte in tavola e apre le porte a scenari clamorosi: la reazione a catena coinvolge anche la Roma

Il primo turno di campionato si è chiuso con la larga vittoria della Juventus a discapito del Como. Nonostante il successo della compagine di Thiago Motta, i colpi di scena non sono comunque mancati. Lo testimoniano i pareggi di Milan ed Inter. Ne sa qualcosa anche la Roma, che contro il Cagliari non è andata oltre uno scialbo 0-0.

Archiviato il verdetto dell’Unipol Domus, nel prossimo turno di campionato i giallorossi se la vedranno con l’Empoli. La compagine di De Rossi sarà chiamata a reagire dopo il primo mezzo passo falso, con una rosa ancora tutta da completare e al centro di molti intrighi di mercato. Situazione per certi aspetti analoga a quella che si sta materializzando in casa Bologna: anche i felsinei, infatti, hanno ‘steccato’ all’esordio, non riuscendo a difendere il vantaggio acquisito grazie al sigillo su rigore di Orsolini, venendo raggiunti dall’Udinese. I rossoblu, inoltre, potrebbero animare gli ultimi giorni della propria campagna acquisti dando vita ad una serie di intrecci di mercato che coinvolgerebbe anche la Roma.

Calciomercato Roma, Bologna su Laurienté dopo l’infortunio di Cambiaghi: le ultime

Come riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, potrebbe essere molto più grave del previsto l’infortunio accorso a Cambiaghi. L’esterno offensivo del Bologna avrebbe subito la lesione parziale del legamento crociato del ginocchio sinistro. Laddove venisse confermata, questa diagnosi rappresenterebbe un vero e proprio fulmine a ciel sereno non solo per il calciatore ma anche per il club felsineo. Bologna che, non a caso, ha già cominciato a monitorare il terreno alla ricerca di un eventuale sostituto.

Come riferito da Alfredo Pedullà, infatti, tra i profili su cui Sartori avrebbe messo gli occhi ci sarebbe anche Armand Laurienté. Non si tratta di un profilo banale, visto che l’esterno offensivo francese era stato accostato a diverse big di Serie A, Roma compresa. Pur non avendolo mai considerato una priorità per l’attacco, Ghisolfi ha infatti avviato dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità di un’operazione che, comunque, non è andata mai oltre la richiesta di informazioni. L’inserimento del Bologna, però, potrebbe ora riscrivere il futuro di Laurienté: staremo a vedere in che modo evolverà la trattativa nei prossimi giorni di mercato.