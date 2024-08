La Roma è già un ricordo: scambio con la Fiorentina, c’è l’accordo

La Roma perde un obiettivo di mercato, con la Fiorentina che ha trovato l’accordo. De Rossi deve rinunciare ad una possibile soluzione

Ghisolfi deve fare i conti con un altro nome che non potrà arrivare a Trigoria. Poteva essere una soluzione low cost al posto di Chiesa ma sembra che la Viola sia molto più avanti nella trattativa. Adesso bisogna trovarne un altro.

Il mercato della Roma ruota tutto attorno alla cessione di Paulo Dybala. Una svolta in un senso o nell’altro non si è ancora registrata e a quanto sembra il problema non è legato solo alla volontà del ragazzo. C’è da definire il prezzo del cartellino con l’Al-Qadsiah e forse anche una buonuscita per l’ex Juve. Intanto il tempo stringe e a De Rossi mancano almeno 4 pedine, senza considerare le uscite. Abraham, Smalling, Karsdorp, Zalewski, Bove non rientrano più nei progetti del tecnico ma per ora non si cono offerte degne di nota per piazzarli.

Se si potesse fare una classifica di necessità per quanto riguarda la rosa della Roma, subito dopo il terzino destro l’urgenza riguarda l’esterno alto a sinistra. I nomi di Riquelme, Boga e Chiesa sono girati in ordine sparso negli ultimi mesi dalle parti di Trigoria. Per un verso o per l’altro, però, nessuno è mai stato davvero vicino a vestire il giallorosso. Chi per motivi di costo dell’ingaggio (Chiesa), chi per il cartellino (Riquelme), chi perché non convince a pieno (Boga).

Sfuma Kostic per la Roma: la Fiorentina ha l’accordo con il calciatore

Nelle ultime ore, da uno spunto del giornalista e opinionista di Radio Radio Antonello Angelini, anche Kostic è stato accostato alla Roma. Il serbo era in procinto di sbarcare nella Capitale un paio d’anni fa, quando Tiago Punto lo voleva legare a Mourinho per la fascia sinistra. Poi la spuntò la Juventus, che adesso lo ha inserito nella lista dei cedibili. Il problema è che sul ragazzo si è inserita forte la Viola, trovando anche il gradimento del ragazzo. Come riportato dal sito violanews.com, la Fiorentina fa sul serio per Filip Kostic ed è pronta a presentare un’offerta di prestito con diritto di riscatto alla Juventus.

Tra l’altro tra i due club ci sono in ballo anche le trattative per Arthur e Nico Gonzalez. Il primo vorrebbe tornare in Toscana ma c’è bisogno di un aiuto da Torino sull’ingaggio. Il secondo è il principale indiziato per rafforzare il tridente di Thiago Motta, anche se i 30 milioni messi sul piatto dalla Vecchia Signora ancora non bastano. Si attendono novità a breve, anche sul fronte Kostic.