Sedotto e abbandonato dalla Roma: il Barcellona fa saltare il banco

Sedotto e abbandonato dalla Roma e non solo. Adesso ci pensa il Barcellona a far saltare il banco. Ecco la situazione attorno all’esterno

Giorni caldissimi dentro Trigoria. Non solo la questione Dybala che è da risolvere nello spazio di poco tempo, ma Ghisolfi deve anche cercare di chiudere altre situazioni di mercato importanti. Ad esempio, manca un terzino destro alla Roma, con il solo Celik che ovviamente non può in nessun modo reggere per tutta la stagione.

Negli ultimi giorni si è parlato con una certa insistenza di un accordo ormai trovato con Assignon del Rennes: mancherebbe, continuiamo a usare il condizionale, solamente l’annuncio ufficiale. E nelle scorse settimane si era anche parlato di un altro elemento, quel Pubill che sembrava ad un passo dall’Atalanta – anzi, che la Dea aveva preso ma che poi ha trovato dei problemi nelle visite mediche – e che invece adesso è tornato all’Almeria. Non ci dovrebbe comunque rimanere molto, secondo le informazioni che sono state riportate in questi minuti da Relevo.

Il Barcellona piomba su Pubill

Nonostante abbia dei problemi con il Fair Play Finanziario, che non permette chissà di fare quale investimenti – e il Barcellona prima di tesserare anche Dani Olmo deve prima cedere qualcuno – sono proprio i catalani che potrebbero prendere il giocatore. Il sito spagnolo infatti sottolinea come i blaugrana di Flick, che ha preso il posto di Xavi, abbiano bisogno di un esterno destro. E Pubill sarebbe il nome venuto fuori nel corso delle ultime ore.

L’affare a quanto pare si potrebbe anche chiudere sulla base di 15milioni di euro fissi più i bonus, praticamente la stessa cifra che l’Atalanta aveva concordato per il campione olimpico con la nazionale spagnola. Senza dimenticare infine che anche la Roma ci aveva fatto più di un pensiero e sembrava essere davvero ad un passo dal prenderlo. Ma le cose poi sono andate in maniera diversa.