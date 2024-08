Sterling al posto di Chiesa: la Capitale mette la freccia

Giungono novità in merito alla disperata ricerca di esterni offensivi da parte della Vecchia Signora di Cristiano Giuntoli

Il mercato della Juventus di Cristiano Giuntoli, proprio come per la gran parte delle big italiane, è ancora nel vivo della propria evoluzione, nonostante manchino oramai una manciata di giorni alla conclusione della sessione di mercato estiva e il campionato sia già partito.

Giocare con la consapevolezza che nel proprio undici titolare avverranno ancora delle metamorfosi è indubbiamente poco piacevole – come manifestato dai modesti risultati della gran parte delle big in fase di ristrutturazione -, tuttavia Thiago Motta parrebbe immune a tale disagio, visto il severo 3-0 rifilato al disorientato Como di Fabregas.

Al contrario, la Roma di Daniele De Rossi è apparsa da subito in debito di innesti di pregio, come ben manifestato dalla modesta prestazione compiuta a Cagliari contro gli uomini di Nicola. A DDR occorre ancora un terzino destro, un centrale difensivo e un esterno offensivo che possa evitare a Soulé di forzarsi a sinistra, disinnescando gran parte dell’efficacia del proprio magico mancino.

Tuttavia, a prescindere dai risultati ottenuti nel primo turno di Serie A – la cui importanza è notoriamente relativa – anche ai bianconeri di Motta occorrerà rinforzarsi da qui al 30 agosto, in particolare per quanto concerne gli esterni offensivi. In tal senso nelle scorse ore sono emerse delle gustose novità relative alle fitte trame di mercato messe in atto dall’ex direttore sportivo del Napoli.

Triangolo Chelsea, Barca, Juventus: Sterling torna nel mirino di Giuntoli

La partenza di Federico Chiesa – oramai resa inevitabile dalla plateale ritrosia di Motta nel coinvolgerlo nel progetto Juve – potrebbe smuovere ulteriormente gli equilibri del mercato europeo, dove gli esterni offensivi di qualità iniziano a divenire delle vere e proprie gemme preziose.

Le recenti voci intorno al possibile trasferimento di Federico Chiesa in terra blaugrana avrebbero permesso a Giuntoli di tornare a concepire concretamente un sostituto, individuato – secondo quanto riportato da Tootball Transfers – nuovamente nella figura di Raheem Sterling.

Il classe ’94 sarebbe stato persino proposto dal Chelsea come pedina di scambio per portare Chiesa a Londra, ma, nonostante questa particolare prospettiva sia tramontata, non è detto che la Vecchia Signora abbia chiuso del tutto all’approdo dell’esterno ex Manchester City. Difatti, con Chiesa promesso al Barca, Giuntoli potrebbe assicurarsi un esterno d’esperienza, le cui caratteristiche parrebbero a dir poco compatibili con quanto desiderato da Thiago Motta.

Rapidità nel breve, duttilità, intelligenza e soprattutto una sconfinata dose di tecnica, permetterebbero di completare una fase offensiva particolarmente affine con le rinomate velleità tecniche del tecnico ex Bologna. Con Barca e Juventus soddisfatte, mancherebbe soltanto colmare il vuoto lasciato da Sterling al Chelsea, che, difatti, parrebbe aver già segnato sul proprio taccuino un possibile sostituto. Curiosamente si tratta di un vecchio obiettivo della Juventus di Giuntoli, che risponde al nome di Jadon Sancho.