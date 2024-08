Svolta improvvisa, accetta un biennale: niente Roma

Mentre Ghisolfi e De Rossi continuano a ragionare sui possibili innesti di fine mercato, un altro obiettivo giallorosso sfuma

Mentre l’affare Dybala continua a monopolizzare le discussioni in corso tra i vicoli della città eterna – la tifoseria giallorossa è infatti spaccata tra chi considera la Joya un pilastro inamovibile dell’economia tecnico-tattica giallorossa e chi, al contrario, crede che le precarie condizioni del fuoriclasse rischino persino di far divenire la sua permanenza un’arma a doppio taglio, anche e soprattutto considerata la presenza di Tommaso Baldanzi e il recente approdo di Matias Soulé – Ghisolfi e colleghi devono necessariamente concentrarsi sulle lacune manifestate dal gruppo giallorosso nel corso della prima gara di campionato, durante la quale sono emersi prepotentemente i ruoli su cui il nuovo direttore tecnico d’oltralpe dovrà concentrare le proprie energie nel corso dell’ultima frenetica fase del calciomercato nostrano.

L’opaca prestazione di Zaki Celik è un fulgido esempio di come occorra ancora rinnovare l’organico giallorosso in alcune zone del campo, soprattutto per quanto concerne la linea difensiva giallorossa, dove non vi è stato sostanzialmente nessun investimento (se non l’approdo di Samuel Dahl), ma, al contrario, sono avvenute alcune partenze non ancora colmate da innesti mirati. Nelle scorse ore, tuttavia, sarebbero emerse alcune amare novità in merito ad un obiettivo giallorosso a lungo chiacchierato tra i corridoi di Trigoria.

Sergi Roberto firma un biennale con il Como: De Rossi a mani vuote

Nel corso delle ultime ore il nome di Sergi Roberto è riemerso tra i possibili innesti difensivi utili ad allungare la rosa di Daniele De Rossi, a cui farebbe a dir poco comodo un jolly difensivo della caratura dell’ex capitano del Barcellona.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, tuttavia, sarebbe stato il Como ad aver chiuso la trattativa con l’entourage del difensore spagnolo, che si prepara a firmare un contratto biennale con il club attualmente allenato da Cesc Fabregas.